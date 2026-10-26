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У «Дії» з’явився витяг із реєстру ветеранів: як отримати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У «Дії» з’явився витяг із реєстру ветеранів: як отримати
Якщо відомості про заявника відсутні в реєстрі, замовити витяг через портал не вдасться
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Електронний документ підтверджує статус і допомагає оформити державні пільги

Ветерани війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України можуть отримати витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни через портал «Дія». Документ допоможе підтвердити статус у державних установах, оформити передбачені пільги й соціальні гарантії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Міністерства у справах ветеранів України.

Хто може отримати витяг

Скористатися послугою можуть люди, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни та які мають один із таких статусів:

  • учасник бойових дій;
  • учасник війни;
  • особа з інвалідністю внаслідок війни;
  • член сім’ї загиблого або померлого ветерана чи ветеранки війни;
  • член сім’ї загиблого або померлого Захисника чи Захисниці України;
  • постраждалий учасник Революції Гідності;
  • особа з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Якщо відомості про заявника відсутні в реєстрі, замовити витяг через портал не вдасться.

Як отримати документ через «Дію»

Для оформлення витягу потрібно авторизуватися на порталі «Дія» та відкрити послугу «Витяг з Реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран PRO».

Далі необхідно:

  • Перевірити дані заяви та натиснути «Готово».
  • Дочекатися підтвердження успішного подання запиту до реєстру.
  • Після опрацювання заяви отримати результат в особистому кабінеті на порталі «Дія» та на електронній пошті.

Якщо запит опрацюють успішно, заявник отримає витяг у форматі PDF. Документ міститиме QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України.

У «Дії» з’явився витяг із реєстру ветеранів: як отримати фото 1

Діти ветеранів зможуть отримати витяг через ЦНАП

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України також розширило можливості отримання документа через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відтепер витяг через ЦНАП можуть оформити діти ветеранів і ветеранок, зокрема ті, кому ще не виповнилося 23 роки, або їхні законні представники.

Документ знадобиться для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів спростив отримання пільг на навчання для дітей ветеранів. 

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Теги: документи Дія пільги навчання ветеран

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