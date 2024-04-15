У «Дії» з'явилась важлива послуга для переселенців

Послугу компенсацій за працевлаштування було покращено, і тепер виплати будуть не тільки за перший і другий місяці роботи людини, а й за третій

У застосунку «Дія» оновилася послуга, яка стосується компенсацій за працевлаштування тимчасово переміщеним особам в Україні переселенців. ФОПи та юридичні особи вже можуть подавати заявки. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Беріть до себе на роботу людей, які через війну покинули домівки, і подавайте заяву через портал «Дія» про компенсацію від держави», – заявив міністр.

За його словами, послугу було покращено, і тепер виплати будуть не тільки за перший і другий місяці роботи людини, а й за третій. А якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи – раніше такої послуги не було.

Він уточнив, що розмір компенсації – 8 тис. грн на місяць, це мінімальна зарплата. Виплата змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка.

Федоров уточнив, що потрібно зайти на портал «Дія» і подати заяву про компенсацію, якщо ви ФОП або юридична особа, а людина працевлаштована офіційно.

Раніше повідомлялося, що тимчасово переміщеним особам в Україні спростили отримання відповідної довідки за допомогою сервісу «Дія». Тепер заявку можна буде подавати одному члену за всю сім'ю. Також можна буде отримувати довідку і виплати на дітей, які народилися вже після переїзду. Дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.