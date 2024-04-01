Уряд заборонив виселяти деяких переселенців із тимчасового житла

Обмеження щодо терміну проживання не буде поширюватись на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян

Зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

Кабінет міністрів України заборонив виселяти вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб із житла для тимчасового проживання. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Як зазначається, 29 березня Кабінет міністрів вніс зміни до порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 29 квітня 2022 року № 495.

Постанова має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом восьмим частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Як зазначили в уряді, такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, «Гаряча лінія 1548» Мінреінтеграції, у складі 36 операторів цілодобово приймає звернення українців: є можливість звернутися для вирішення всіх можливих кризових питань, як наприклад, оформлення статусу та виплат для внутрішньо-переміщених осіб, або питань виплат сім’ям військовополоненим тощо. Понад 850 тисяч звернень опрацьовано з середини 2022 року.