Відтепер підприємці зможуть оформлювати посилки за кордон Укрпоштою безкоштовно
Такі зміни стануть в пригоді тим вітчизняним виробникам, які торгують за кордон через власний сайт чи маркетплейси
Після набрання чинності норми про збільшення неоподаткованого ліміту на посилки за кордон до €1 тис юрособи та ФОПи зможуть оформлювати такі відправлення на сайті Укрпошти безкоштовно. Про це в Телеграмі повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
«Раніше для ФОПів та юросіб було як: якщо вартість товару + доставка разом складають понад €150, привіт, бюрократія та морока – оформлення лише через подання вантажної митної декларації, в окремій митній системі, до якої без брокера – ні доступу, ні розуміння, як це зробити вірно. Та й, більше того, оформлення однієї такої декларації, в середньому, коштувало ₴1 500 - ₴2 500», – йдеться в повідомленні.
Минулого тижня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9456, який серед іншого врегулював питання підняття порогу вартості товарів, які пересилаються ФОП та підприємствами за межі України, до €1 тис. Дані зміни стануть в пригоді тим вітчизняним виробникам, які торгують за кордон через власний сайт чи маркетплейс типу Etsy, Amazon, eBay чи Shopify.
«Як тільки Кабмін оновить постанови (2-3 місяці), всі юридичні особи зможуть абсолютно офіційно оформити посилки за 1-2 хвилини на сайті Укрпошта. Без будь-яких зайвих формальностей, самостійно, без брокера та абсолютно безкоштовно», – наголосив Смілянський.
Нагадаємо, «Укрпошта» розширила доставку ліків ще на п'ять областей.
До слова, компанія «Укрпошта» до 10-річчя війни з Росією та до другої річниці повномасштабного вторгнення підготувало спеціальний поштовий блок «І буде весна!».
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