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Міжнародний реєстр збитків: як українці можуть подати заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Міжнародний реєстр збитків: як українці можуть подати заяву
фото: Facebook/Національна поліція України

Заяви до Реєстру можуть бути подані фізичними, юридичними особами та державою Україна

У Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ,  може подати заяву на відшкодування. Станом на 3 квітня заявки на компенсацію подали вже 200 українців. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло, як українці можуть подати заяву до реєстру збитків.

Хто може подати заяву та які види заяв можна подавати?

Заяви до Реєстру можуть бути подані фізичними, юридичними особами та державою Україна (включаючи її регіональні та місцеві органи влади, установи, що перебувають у державній власності чи контролюються державою).

Перелік категорій заяв, які можуть бути внесені до Реєстру, широкий і охоплює різні види збитків, втрат чи шкоди. Цей перелік вже затверджений і з ним можна ознайомитись тут.

Реєстр починає свою роботу поетапно. Наразі можна подати заяву в Категорії А3.1 – Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. 

Вибір цієї категорії зумовлений міркуваннями ефективності та прискорення процесу розробки цифрової платформи Реєстру, зокрема, з огляду на те, що ця категорія збитків на цей час є найбільш оцифрованою в Україні та підготовленою з погляду наявних доказів підтвердження руйнувань. Крім того, початок прийому заяв цієї категорії значно допоможе у технічній підготовці до запуску процесу подання інших, більш складних, категорій у наступні місяці.

Як подати заяву?

Подати заяву до Реєстру можна виключно в електронній формі. Це можна буде зробити через український мобільний застосунок «Дія». Через кілька тижнів заяву подати також можна буде через вебпортал.

Для того, щоби подати заяву, потрібно заповнити електронну форму заяви, надавши відомості про себе, про житло та право власності на нього, а також про те, як сталось пошкодження чи руйнування житла та розмір збитку. 

Перед поданням заяви уважно ознайомтеся із Застереженням, інформацією та інструкціями для Заявників до Реєстру.

Подати заяву зможуть і ті, хто не користується «Дією». Для цього розробляється система підтримки, яка буде впроваджена найближчим часом.

Нагадаємо, що у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ,  може подати заяву на відшкодування. Станом на кінець березня в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків Росією за даними пошуковика по судовому реєстру.

Станом на 3 квітня заявки на компенсацію подали вже 200 українців. 

Теги: росія реєстр місто інфраструктура Україна житло українці війна нерухомість Дія

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