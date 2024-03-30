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Уряд дозволив одружуватися онлайн: як це зробити

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд дозволив одружуватися онлайн: як це зробити
фото: Мінцифри

Українці зможуть одружуватися в «Дії»

Уряд ухвалив постанову про реєстрацію шлюбу онлайн. Тепер українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія». Про це в суботу, 30 березня, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

«Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», – пояснює відомство.

Як одружитися в «Дії»:

  • необхідно відправити заяву в застосунку «Дія»;
  • працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження через відеозвʼязок;
  • наречені підписують актовий запис про шлюб «Дія.Підписом». 

Нагадаємо, що понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції України. Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте їх все одно менше, ніж до початку великої війни. 

До слова, в Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності.

Теги: Міністерство цифрової трансформації України шлюб Дія одруження

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