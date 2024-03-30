Уряд дозволив одружуватися онлайн: як це зробити
Українці зможуть одружуватися в «Дії»
Уряд ухвалив постанову про реєстрацію шлюбу онлайн. Тепер українці зможуть одружуватися в застосунку «Дія». Про це в суботу, 30 березня, повідомило Міністерство цифрової трансформації.
«Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч», – пояснює відомство.
Як одружитися в «Дії»:
- необхідно відправити заяву в застосунку «Дія»;
- працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження через відеозвʼязок;
- наречені підписують актовий запис про шлюб «Дія.Підписом».
Нагадаємо, що понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції України. Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте їх все одно менше, ніж до початку великої війни.
До слова, в Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності.
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