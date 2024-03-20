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Прибутки від примусової праці у світі: EUobserver ошелешив сумою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прибутки від примусової праці у світі: EUobserver ошелешив сумою
Примусова, зокрема і дитяча праця, все ще поширена у сучасному світі
фото із відкритих джерел

 EUobserver: Прибутки від примусової праці стрімко зростають, доки ЄС обдумує нові закони які обмежать такий вид заробітку 

Поки в ЄС обмірковують нові закони, що перешкоджають зростанню примусової праці на планеті, прибуток від такого працевлаштування тільки зростає. Про це пише видання EUobserver.

Згідно з останньою доповіддю Міжнародної організації праці в Женеві, за останні десять років прибутки від примусової праці на планеті збільшилися на 37%. Мова про сукупні та підсумкові $236 млрд (або близько 217 млрд євро) на рік.

Сума просто величезна, але вона зростає, як і кількість людей, зайнятих примусовою працею. Основну частину цих «рабів», уточнили в організації, задіяно саме у приватному секторі бізнесу, який дуже добре заробляє на дешевій робочій силі. Зростання за останнє десятиліття було зумовлене як збільшенням кількості людей на примусовій праці (головним чином у приватному секторі), так і її прибутковістю, пише видання. 

Раніше стало відомо, що країни ЄС узгоджують правила щодо заборони продуктів, виготовлених за допомогою примусової праці. Зокрема, Європа погодила норму з вимогою не використовувати на території ЄС продукцію, виготовлену з використанням примусової праці. У вівторок, 5 березня, європейські політики нарешті змогли досягти відповідної попередньої угоди про заборону ввезення та вивезення подібних товарів. Але попередня угода не передбачає жодних заходів для жертв примусової праці, про що заявляє низка громадських асоціацій. 

Пропозиція була на розгляді Єврокомісії з вересня 2022 року, коли його автори направили проект, який передбачає створення спеціальної правової бази. Очікується, що буде сформовано й окрему робочу групу, яка займеться розслідуванням подібних випадків та ланцюжків поставок. За оцінкою ЄС, у світі досі експлуатується близько 27,6 млн осіб. Причому чимала  частка із них – неповнолітні.

До слова, багаті країни залишають бідні позаду, наражаючи на ризик глобальну стабільність. Цей висновок із посиланням на офіційну доповідь ООН наводить Bloomberg.

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Теги: Європа Сомалі населення правила праця робота Європарламент

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