У «Дії» з’явилися послуги для ВПО

Скористатись сервісом можуть громадяни, які ще не мають довідки ВПО

Мінцифри разом із Міністерством соціальної політики доопрацювало послугу для ВПО

Тимчасово переміщеним особам в Україні спростили отримання відповідної довідки за допомогою сервісу «Дія». Тепер заявку можна буде подавати одному члену за всю сім'ю. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, було повернуто послугу для людей, які через війну змушені були покинути домівки.

«Доопрацювали її разом із Мінсоцполітики. Тепер реєструйте довідку й оформлюйте виплати для себе, дружини або чоловіка та дітей у застосунку «Дія». Раніше кожен подавав заяву за себе», – написав Федоров.

Також міністр уточнив, що можна буде отримувати довідку і виплати на дітей, які народилися вже після переїзду. Дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.

«Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в «Дії», а гроші – на картці «єПідтримка». Сервіс доступний тільки для громадян, які ще не мають довідки ВПО», – написав Федоров.

Нагадаємо, влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, «Гаряча лінія 1548» Мінреінтеграції, у складі 36 операторів цілодобово приймає звернення українців: є можливість звернутися для вирішення всіх можливих кризових питань, як наприклад, оформлення статусу та виплат для внутрішньо-переміщених осіб, або питань виплат сім’ям військовополоненим тощо. Понад 850 тисяч звернень опрацьовано з середини 2022 року.