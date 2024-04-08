Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У «Дії» з’явилися послуги для ВПО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У «Дії» з’явилися послуги для ВПО
Скористатись сервісом можуть громадяни, які ще не мають довідки ВПО
фото з відкритих джерел

Мінцифри разом із Міністерством соціальної політики доопрацювало послугу для ВПО

Тимчасово переміщеним особам в Україні спростили отримання відповідної довідки за допомогою сервісу «Дія». Тепер заявку можна буде подавати одному члену за всю сім'ю. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, було повернуто послугу для людей, які через війну змушені були покинути домівки.

«Доопрацювали її разом із Мінсоцполітики. Тепер реєструйте довідку й оформлюйте виплати для себе, дружини або чоловіка та дітей у застосунку «Дія». Раніше кожен подавав заяву за себе», – написав Федоров.

Також міністр уточнив, що можна буде отримувати довідку і виплати на дітей, які народилися вже після переїзду. Дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.

«Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в «Дії», а гроші – на картці «єПідтримка». Сервіс доступний тільки для громадян, які ще не мають довідки ВПО», – написав Федоров.

Нагадаємо, влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, «Гаряча лінія 1548» Мінреінтеграції, у складі 36 операторів цілодобово приймає звернення українців: є можливість звернутися для вирішення всіх можливих кризових питань, як наприклад, оформлення статусу та виплат для внутрішньо-переміщених осіб, або питань виплат сім’ям військовополоненим тощо. Понад 850 тисяч звернень опрацьовано з середини 2022 року.

Читайте також: Уряд заборонив виселяти деяких переселенців із тимчасового житла
Теги: Михайло Федоров Дія ВПО переселенці застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згодом з'явиться можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство
Знищена нерухомість буде в базі міжнародного Реєстру збитків: «Дія» запустила новий сервіс
2 квiтня, 16:44
Telegram запустив монетизацію каналів, однак доступна вона ще не всім
Telegram запустив монетизацію каналів, однак доступна вона ще не всім
1 квiтня, 02:50
Серед новацій у застосунку буде онлайн-нотаріат
Федоров розповів, які послуги в «Дії» з'являться найближчим часом
27 березня, 01:20
Основне завдання гарячої лінії – це вирішення всіх можливих кризових питань внутрішньо переміщених осіб
Куди звернутися за допомогою ВПО – працює гаряча лінія Міністерства
26 березня, 02:22
Абітурієнти зможуть зареєструватися на національний мультипредметний тест через «Дію»
Абітурієнти зможуть зареєструватися на національний мультипредметний тест через «Дію»
23 березня, 12:01
Мінцифри: Відтепер вступати до університету чи влаштовуватися на роботу можна без ксерокопій — достатньо пошерити електронний освітній документ
Атестат та диплом у смартфоні: «Дія» запустила освітні документи
22 березня, 15:15
Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо
Міносвіти повідомило, у яких закладах навчатимуть професій для відбудови України
19 березня, 21:44
Нові функції Monobank допоможуть залучити до зборів на армію кошти представників бізнесу
Monobank запровадив нові функції, які допоможуть легше закривати збори на ЗСУ
19 березня, 18:44
«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс на шкільні весняні канікули
«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс на шкільні весняні канікули
15 березня, 23:10

Телеком

У «Дії» з’явилися послуги для ВПО
У «Дії» з’явилися послуги для ВПО
Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
Певні Telegram-канали в Україні уже заблоковані: СБУ повідомила деталі
Певні Telegram-канали в Україні уже заблоковані: СБУ повідомила деталі
У Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
У Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
Міноборони повідомило, чи надходитимуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного
Міноборони повідомило, чи надходитимуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного
У роботі Telegram стався збій
У роботі Telegram стався збій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
11K
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
6970
У Литву прибувають німецькі війська, Кремль панікує
5637
Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
5467
Удари по російських НПЗ. Кремль звернувся до Казахстану з проханням
4786
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

У США під час польоту в літака Boeing відпала кришка двигуна (відео)
Сьогодні, 19:16
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
Сьогодні, 19:02
Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками
Сьогодні, 18:26
Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця
Сьогодні, 18:05
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
Сьогодні, 16:37
Там більше платять: «вагнерівці» тікають з Білорусі до Африки
Сьогодні, 15:56

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua