Зарплати, пенсії, тарифи на холодну воду: що зміниться з 1 квітня

У другий місяць весни підвищаться пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж

У квітні 2024 року в Україні збільшать мінімальну зарплату та розширять перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання, а також продовжать термін подання заяв на призначення виплат для переселенців. Крім того, зростуть тарифи на холодну воду. Детальніше про нововведення, на які очікувати у другий місяць весни, читайте далі у матеріалі «Главкома».

Нова допомога на дітей

У квітні запроваджується нова допомога «Дитина не одна» – це допомога на дітей, які залишились без батьківського піклування, але не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

Допомогу запроваджено, щоб родини, у яких тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови й догляд. Розмір виплати: 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на кожну дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, розмір прожиткового мінімуму у 2024 році:

для дітей до шести років – 2563 грн, відповідно 2,5 прожиткового мінімуму – 6407,5 грн, 3,5 прожиткового мінімуму – 8970,5 грн;

для дітей від шести до 18 років – 3196 грн, відповідно 2,5 прожиткового мінімуму – 7990 грн, 3,5 прожиткового мінімуму – 11 186 грн.

Український уряд запровадив допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування фото з відкритих джерел

Звернутися із заявою про призначення такої допомоги на пів року може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом служби у справах дітей. Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.

Соцвиплати для дітей загиблих захисників України

Дітям захисників, які не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад і які загинули, померли від поранень або пропали безвісти під час воєнних дій, виділять регулярну адресну допомогу. Так, діти від одного до 15 років залежно від віку зможуть отримувати:

не менше ніж 7800 грн – на одну дитину;

не менше ніж 6100 грн – на кожну дитину, якщо в сім'ї двоє або більше дітей.

Підвищення мінімальної зарплати

Українцям вдруге за 2024 рік підвищать розмір мінімальної зарплати. Нагадаємо, що з 1 січня розмір заробітної виплати було встановлено на рівні 7 100 грн/міс. А з 1 квітня вона зросте до 8 тис. грн/міс. На руки працівники отримуватимуть меншу суму через податки – 6 440 грн. Таким чином, мінімальна оплата за годину роботи становитиме 48 грн.

За прогнозом Мінфінансів України, мінімалка в нашій країні збільшуватиметься й надалі:

з 1 січня 2025 року вона складатиме 8 370 грн;

з 1 січня 2026 року – 8 956 грн.

Також зазначимо, що збільшення мінімальної зарплати у квітні поточного року автоматично призведе до зростання виплат за лікарняним, жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами та частини пенсій. Йдеться про виплати, що отримують пенсіонери віком від 65 років та які мають достатню кількість стажу.

У кого зросте пенсія після підвищення мінімальної зарплати

З 1 квітня 2024 року підвищаться пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж. Розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб, має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. З 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні така пенсія складатиме уже 3200 грн.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2024 року, розмір повного стажу для отримання вказаної пенсії, складає 35 років для чоловіків, 30 – для жінок.

Також з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

Газ, світло та вода: якими будуть тарифи з 1 квітня

У квітні планується підвищення тарифів на холодну воду. Воно буде проводитися у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня.

Прогнозується, що навесні жителі столиці можуть очікувати підвищення вартості водопостачання та водовідведення на 34%. Вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,4 грн за кубометр з ПДВ може зрости до 40,8 грн за кубометр з ПДВ.

На українців очікує квітневе підвищення тарифів на деякі комунальні послуги фото з відкритих джерел

Ціни на воду в різних містах різняться через обставини в регіонах, такі як доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори, а встановлює їх НКРЕКП, а не місцева влада.

Зауважимо, рішення про збільшення тарифів на воду ще не ухвалили. Його повинні розглянути вже найближчим часом.

До кінця опалювального сезону в Україні не планується підвищення більшості комунальних тарифів для побутових споживачів, зокрема ціни на газ, опалювання та гарячу воду. Відтак, вартість природного газу для домашніх споживачів, що користуються послугами «Нафтогазу» залишатиметься стабільною на рівні 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників ціни на газ будуть коливатися від 7,7 до 9,9 грн за кубометр. Тариф на електроенергію нині становить 2,64 грн за кіловат-годину.

Виплати ВПО

З 1 березня 2024 року виплата допомоги на проживання для ВПО була продовжена ще на шість місяців для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років (щонайменше вісім місяців). Тож у квітні переселенці й надалі матимуть змогу отримувати допомогу від держави.

Першочергово виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важко хворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи (детальніше – за посиланням).

Додатково уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову й уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат з квітня протягом ще шести місяців:

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);

діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менш як 9444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду, до шести років;

сім'ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

особи які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю III групи;

сім'ї пенсіонерів

особи, старші за 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.

Нагадаємо, допомога для громадян, які проживають в Україні й мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн;

для інших осіб – 2 тис. грн.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Правила ввезення гуманітарної допомоги

З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу в Україну можна буде лише після реєстрації в онлайн-системі. Закінчується перехідний період, коли волонтерам, громадським організаціям та благодійним фондам дозволялося використовувати як паперові декларації, так і цифрову систему. Єдиним інструментом обліку гуманітарки буде Автоматизована система реєстрації.

Як зазначають в Мінсоцполітики, запроваджені зміни мають зробити процедуру ввезення та обліку допомоги зручнішою та прозорішою для всіх.

Цифровий механізм дозволить бачити весь рух гуманітарки від потрапляння її до України до розподілу. Також буде можливість відстежувати, що планується до завезення, запобігати засвоєнню допомоги та спрямовувати її туди, де в цьому є найбільша потреба.

Заборона на вилов риби

Навесні у водоймах починається нерест риби, тому у квітні 2024 у рибогосподарських водних об’єктів України вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Тривалість цього періоду може відрізнятися, залежно від регіону.

На Дніпровському водосховищі заборона розпочнеться з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському – 8 квітня.

Риболовля під час дії заборони можлива лише з берега гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

Крім того, забороняється пересування на водоймах всіх транспортних засобів чи моторних суден (за винятком установлених суднових ходів). Також заборонене промислове рибальство та підводне полювання.

За недотримання зазначених вимог загрожує покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.