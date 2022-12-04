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У двох районах Харкова відключили опалення через масштабну аварію на тепломережі

Юрій Лящук
glavcom.ua
У двох районах Харкова відключили опалення через масштабну аварію на тепломережі
Усі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекта на трубі
фото з відкритих джерел

Під тимчасове відключення опалення потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста

У Харкові вчора, 3 грудня, сталася масштабна аварія на тепломережі. В результаті Немишлянський та Індустріальний райони міста залишились без опалення. Про це повідомляє КП «Харківські теплові мережі».

«Дефект на тепломагістралі великого діаметру. Працівникам КП «Харківські теплові мережі» довелося оперативно відключити 11 теплорозподільчих станцій та частково злити комунікації будинків по бульвару Юр’єва, щоб запобігти розморожуванню системи», – йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги. Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду.

«Ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекта на трубі. Під'їзди оперативно розповітрять», – додали в компанії.

Повідомляється, що 95 магістраль – одна з найстаріших теплових артерій міста, яка несе велике навантаження по транспортуванню тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтноі кампаніі.

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Теги: Харків ТЕЦ аварія

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