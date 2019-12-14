У Філарета назвали «недостовірною» заяву Епіфанія про ліквідацію УПЦ КП



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У Київському патріархаті стверджують, будь-якій особі повноваження по вчиненню реєстрації з припинення УПЦ КП не делеговувались Фото: Главком

«Внесення відомостей до Держреєстру заявниками від іншої юридичної особи є очевидно не законним, а від так не може вважатися достовірними», - вважають в УПЦ КП

Релігійна організація «Київська Патріархія Української православної церкви Київського патріархату» спростувала заяву митрополита УПЦ Епіфаній про юридичну ліквідацію структур УПЦ КП.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті УПЦ КП.

«Заявляємо, що будь-якого відношення до внесення зазначеної інформації у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань релігійна організація «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату» не має. Ні нею, ні її засновником-Помісним Собором, рішення про припинення не приймалися. Для вчинення реєстраційних дій до Міністерства культури, молоді та спорту України рішення про припинення не направлялися», - стверджують у Філарета.

В УПЦ КП додають, що будь-якій особі повноваження по вчиненню реєстрації з припинення не делеговувались.

«Внесення відомостей до Держреєстру заявниками від іншої юридичної особи є очевидно не законним, а від так не може вважатися достовірними», - вважають у релігійній організації.

«Жодні рішення, направлені на позбавлення прав на свободу совісті громадян України, які асоціюють себе із Київським патріархатом, способом позбавлення церкви її релігійного центру,- виконуватися не будуть», резюмували у юридичному відділі Київської Патріархії.

Нагадаємо, 15 грудня під час засідання Архієрейського Собору Української православної церкви у Києві митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Також Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції».

Як повідомлялося, 14 грудня УПЦ проводила у Національному заповіднику «Софія Київська» розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Нагадаємо, почесний Патріарх Філарет після дозволу Синоду Православної церкви України на довічне матеріальне забезпечення і житло в Києві різко відповів главі церкви Митрополиту Епіфанію.

Також Патріарх Філарет заявив, що Синод УПЦ своїми рішеннями несвідомо готує релігійну війну в Україні.