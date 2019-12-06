Філарет стверджує, що УПЦ готує релігійну війну в Україні
Філарет заявив, що до останнього боротиметься за Київський Патріархат
Почесний Патріарх Філарет заявив, що Синод ПЦУ своїми рішеннями несвідомо готує релігійну війну в Україні.
Відповідне звернення з'явилося на Facebook-сторінці Філарета.
«Але я виступав і буду виступати до кінця мого життя проти рейдерського захоплення майна Київської патріархії (по всій Україні). Це майно було придбано мною протягом 53-літнього служіння на Київській кафедрі. Деякі державні чиновники, виступаючи на словах проти корупції і рейдерського захоплення, на ділі приймають у цьому участь. Чи можна побудувати демократичну Українську державу при такому ставленні деяких державних чиновників до своїх обов’язків?!» - заявив він.
Філарет додав, що насправді ліквідувати церкву не можна і він не визнає такої постанови. Філарет заявив, що до останнього боротиметься за Київський Патріархат.
«Митрополит Епіфаній і Священний Синод заявили, що вони завершили ліквідацію Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Це неправда! Церкву не можна ліквідувати. Господь Ісус Христос сказав: «Побудую Церкву і ворота пекельні не подолають її», про ліквідацію Церкви мені говорила безбожна влада і я тоді їй відповідав: «Комунізму не буде, а Церква буде існувати, бо так сказав Бог». Ми будемо боротись за Київський Патріархат до останнього. Патріархат – це дійсно незалежна Церква, бо Патріархат не може бути у складі іншого Патріархату, а статус митрополії дозволяє бути у складі іншого Патріархату», - зазначив почесний патріарх.
Він також висловив упевненість у тому, що УПЦ «несвідомо готує релігійну війну в Україні».
«Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в Божественну Літургію, і, як мені здається, несвідомо готує релігійну війну в Україні. Я, як Патріарх, закликаю всіх, кому дорога незалежна Українська православна церква і Українська держава, встати на захист Київського патріархату!» – підсумував він.
Як повідомлялося, в уряді підрахували, що з патріархом Філаретом хочуть залишитися від 10 до 15 парафій. Також директор Департаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш наголосив, що з 30 січня церковної одиниці з назвою УПЦ КП в юридичному статусі не існує, проте патріарх Філарет може заснувати новий церковний рух під такою ж назвою.
Нагадаємо, у Епіфанія молять Бога, щоб Філарет опам’ятався.