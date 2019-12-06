Філарет стверджує, що УПЦ готує релігійну війну в Україні



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Патріарх Філарет побачив, як синод помісної УПЦ готує релігійну війну

Філарет заявив, що до останнього боротиметься за Київський Патріархат

Почесний Патріарх Філарет заявив, що Синод ПЦУ своїми рішеннями несвідомо готує релігійну війну в Україні.

Відповідне звернення з'явилося на Facebook-сторінці Філарета.

«Але я виступав і буду виступати до кінця мого життя проти рейдерського захоплення майна Київської патріархії (по всій Україні). Це майно було придбано мною протягом 53-літнього служіння на Київській кафедрі. Деякі державні чиновники, виступаючи на словах проти корупції і рейдерського захоплення, на ділі приймають у цьому участь. Чи можна побудувати демократичну Українську державу при такому ставленні деяких державних чиновників до своїх обов’язків?!» - заявив він.

Філарет додав, що насправді ліквідувати церкву не можна і він не визнає такої постанови. Філарет заявив, що до останнього боротиметься за Київський Патріархат.

«Митрополит Епіфаній і Священний Синод заявили, що вони завершили ліквідацію Київської патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Це неправда! Церкву не можна ліквідувати. Господь Ісус Христос сказав: «Побудую Церкву і ворота пекельні не подолають її», про ліквідацію Церкви мені говорила безбожна влада і я тоді їй відповідав: «Комунізму не буде, а Церква буде існувати, бо так сказав Бог». Ми будемо боротись за Київський Патріархат до останнього. Патріархат – це дійсно незалежна Церква, бо Патріархат не може бути у складі іншого Патріархату, а статус митрополії дозволяє бути у складі іншого Патріархату», - зазначив почесний патріарх.

Він також висловив упевненість у тому, що УПЦ «несвідомо готує релігійну війну в Україні».

«Синод ПЦУ своїми рішеннями продемонстрував залежність від грецької традиції, вносячи зміни в Божественну Літургію, і, як мені здається, несвідомо готує релігійну війну в Україні. Я, як Патріарх, закликаю всіх, кому дорога незалежна Українська православна церква і Українська держава, встати на захист Київського патріархату!» – підсумував він.

Як повідомлялося, в уряді підрахували, що з патріархом Філаретом хочуть залишитися від 10 до 15 парафій. Також директор Департаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш наголосив, що з 30 січня церковної одиниці з назвою УПЦ КП в юридичному статусі не існує, проте патріарх Філарет може заснувати новий церковний рух під такою ж назвою.

Нагадаємо, у Епіфанія молять Бога, щоб Філарет опам’ятався.

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