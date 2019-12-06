Філарет подякував Епіфанію за те, що не викинув 90-річного патріарха на вулицю



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Почесний патріарх Філарет відреагував на пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва

Філарет підкреслив, що виступав і виступатиме до кінця життя проти рейдерського захоплення майна Київської патріархії

Відповідне звернення з'явилося на Facebook-сторінці Філарета.

Він подякував УПЦ за те, що його не викинули на вулицю.

«Дякую Предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію та Священному Синоду Православної Церкви України, що на своєму засіданні 05 грудня 2019 року виявили до мене милість: не викинули 90-літнього Патріарха на вулицю, як збирались це зробити, а залишили пожиттєво проживати в приміщенні Київської патріархії на вул. Пушкінській, 36, яке я побудував у тяжкі для церкви Радянські часи, і служити у Володимирському соборі. Ще раз дякую за те, що совість не дозволила зробити такий злочин», – йдеться в зверненні.

Філарет підкреслив, що, незважаючи на це, він «виступав і виступатиме до кінця життя проти рейдерського захоплення майна Київської патріархії (по всій Україні)».

Це майно, як додав церковник, було придбано ним протягом 53-річного служіння на Київській кафедрі.

Як повідомлялося, в уряді підрахували, що з патріархом Філаретом хочуть залишитися від 10 до 15 парафій. Також директор Департаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш наголосив, що з 30 січня церковної одиниці з назвою УПЦ КП в юридичному статусі не існує, проте патріарх Філарет може заснувати новий церковний рух під такою ж назвою.

Нагадаємо, у Епіфанія молять Бога, щоб Філарет опам’ятався.