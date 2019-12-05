Чи має право Філарет служити у Володимирському соборі. Синод УПЦ ухвалив несподіване рішення



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Почесний патріарх Філарет має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва, - Синод

Синод ухвалив рішення утворити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію у складі Православної церкви України у формі місії

На засіданні Синоду Української православної церкви його учасники вирішили утворити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію у формі місії.

Про це йдеться на сторінці Української православної церкви у Facebook.

Зазначається, що релігійна організація буде створена у складі Православної церкви України відразу «після завершення процедури ліквідації релігійної організації «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату».

«Всі члени синоду під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія приділили окрему увагу питанню щодо положення почесного патріарха Філарета, враховуючи його минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища», - йдеться у повідомленні.

Також у рішенні Синоду йдеться про те, що почесний патріарх Філарет має право для пожиттєвого проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36 та має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі міста Києва.

Щоправда, сам патріарх був відсутній на засіданні Синоду «без поважної причини».

Як повідомлялося, в уряді підрахували, що з патріархом Філаретом хочуть залишитися від 10 до 15 парафій. Також директор Департаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш наголосив, що з 30 січня церковної одиниці з назвою УПЦ КП в юридичному статусі не існує, проте патріарх Філарет може заснувати новий церковний рух під такою ж назвою.

Нагадаємо, у Епіфанія молять Бога, щоб Філарет опам’ятався.