Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно



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Володимир Зеленський повідомив, що з 16 березня закривають кордони України д ля іноземних громадян на два тижні, потім це рішення переглянуть

Дозвольте своїм співробітникам працювати вдома, дистанційно, коли йдеться про тих, у кого є діти, - президент

Президент Володимир Зеленський звернувся до керівників українських фірм та підприємств з проханням дотримуватися карантину у з'язку з коронавірусом. Про це йдеться у відеозверненні глави держави, що опублікував Офіс президента.

Зокрема, президент запропонував главам фірм відпустити своїх співробітників додому на віддалений режим роботи.

«По можливості дозвольте своїм співробітникам працювати вдома, дистанційно. Коли йдеться про тих, у кого є діти, і не з ким залишити їх через карантин у школах і дитячих садках», - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у суботу, 14 березня, збереться на екстрене засідання, яке буде присвячене темі коронавірусу.

В Україні коронавірус вперше був зафіксований 3 березня - заразився житель Чернівців, який напередодні їздив в Італію. На даний момент від коронавірусу померла одна українка - 71-річна жителька Житомирської області. Також у лікарні Чернівецької області знаходиться ще одна людина, у якої підтверджений коронавірус. Одна громадянка України померла в Італії.

До відома, посилаючись на останні дослідження китайські лікарі стверджують, що хворі на коронавірус можуть бути заразними протягом 37 днів.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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