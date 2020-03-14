ЄБРР виділив через коронавірус 1 млрд євро на підтримку компаній у 38 країнах світу



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ЄБРР діє в державах Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, а також в південному і східному Середземномор’ї

Кошти підуть на протидію наслідкам розповсюдження коронавіруса SARS-CoV-2

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) повідомив, що в рамках надзвичайного «Пакета солідарності» виділяє 1 млрд євро на підтримку компаній в 38 країнах його присутності.

Зазначається, що кошти підуть на протидію наслідкам розповсюдження коронавіруса SARS-CoV-2, повідомляє DW.

«Пропозиції були схвалені 13 березня акціонерами банку», — наголошується в заяві. Фінансування покликане підтримати бізнес, що «відчуває тимчасові кредитні труднощі».

Глава банку Сума Чакрабарті зазначив, що «пандемія COVID-19 і її економічні наслідки являють собою безпрецедентну проблему для ЄБРР та країн, де він проводить операції».

За словами Чакрабарті, затверджений пакет фінансування — всього лише перший крок. За необхідності банк готовий і далі посилювати заходи і розширювати арсенал інструментів фінансування, додав він.

ЄБРР діє в державах Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, а також в південному і східному Середземномор’ї.

Нагдаємо, Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

До відома, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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