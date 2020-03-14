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    Суспільство

    Українців закликають рятуватися від коронавірусу за допомогою сну

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    Здоровий сон є головним чинником вироблення імунітету проти вірусних інфекцій, - лікар - Українців закликають рятуватися від коронавірусу за допомогою сну
    Здоровий сон є головним чинником вироблення імунітету проти вірусних інфекцій, - лікар

    Якщо ми хочемо бути здоровими, стійкими до будь-якої вірусної інфекції і на перспективу теж, нам треба спати 8 годин – з 10.00 вечора до 6.00 ранку, - медики

    Саме уві сні формується імунітет людини, який протистоїть різним хворобам, зокрема вірусним інфекціям, зазначив кардіолог, сомнолог Юрій Погорецький  на пресконференції в Укрінформі.

    «Брак сну підвищує ризик застудитися сильніше, ніж інші фактори. Не має значення, скільки людині років, яка в неї робота, чи є шкідливі звички. Більш важливим є фактор сну. Недосипання призводить до зниження імунітету», - наголосив Погорецький.

    Лікар нагадав, що за формування імунітету людини відповідає гормон мелатонін, який виробляється уві сні, і найбільше – в районі одинадцятої вечора. Отже, лягати спати треба вже о десятій.

    «Якщо ми хочемо бути здоровими, стійкими до будь-якої вірусної інфекції і на перспективу теж, нам треба спати 8 годин – з 10.00 вечора до 6.00 ранку. І зміщувати це неприпустимо», - наполягає фахівець.

    Він зазначив, що причиною зниження імунітету є також гіпоксія (кисневе голодування), спричинена хропінням та апное (тимчасова зупинка дихання).

    «У нас в Україні - до 13 мільйонів хропунів. Помножимо на два, бо від цього страждають і ті, хто перебуває поруч. Тож уявіть собі кількість українців, які сплять неповноцінно», - говорить Погорецький.

    Дитячий невролог, лікар функціональної діагностики Дарія Костюкова нагадала, що функцію сну закладено у плоду ще в лоні матері.

    «Формування сну відбувається у плоду ще всередині лона... Сон плоду реєструється вже у віці 20-28 тижнів, і це також керується мелатоніном, але він є плацентарним», - зазначила лікарка.

    Вона закликала формувати змалку культуру та гігієну сну, що стане здоровою звичкою у житті.

    «Дитина має спати в окремому ліжку і лише на спині. Батьки мають вести здоровий спосіб життя й формували в дитини звички, які будуть потрібні їй у подальшому житті. Тобто гігієна сну потрібна для формування здорового способу життя», - зазначила Костюкова.

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    До відома, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

     

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