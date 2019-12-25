У групі «Перше грудня» застерегли Зеленського від скочування у популізм



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Риторика Зеленського полягає в тому, що Україна буде встановлювати мир з Росією, партія Порошенка — це партія війни, а його – партія миру, - Маринович

Мирослав Маринович не побачив особливої пошани у нової влади до професіоналізму

Правозахисник, представник групи «Перше грудня», віцеректор Українського католицького університету Мирослав Маринович вважає великою поразкою нової влади України «великий крен у бік популізму». Таку думку Маринович висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами правозахисника, він не побачив «на початках пошани до професіоналізму». «Це проявлялося багато в чому. Був якийсь момент, коли Андрій Єрмак відігравав більшу роль, ніж міністр закордонних справ України. Взагалі в мене було таке враження певний час, що країною керує якась таємна група людей, а не офіційні інститути. І це вірус, який сьогодні зайшов у багато урядів», - зауважує Маринович і наводить у приклад американського президента Дональда Трамп, який «вирішує з Рудольфом Джуліані (особистим юристом президента США Дональда Трампа) набагато більше, ніж з держдепартаментом чи Міністерством оборони». «Це той стиль сучасний, яким заразилася і Україна. Для мене це поразка», - говорить правозахисник.

Також Маринович зауважує, що держави Заходу змінили своє ставлення до Росії в результаті українських виборів. «Риторика Зеленського полягала в тому, що ми будемо встановлювати мир з Росією, партія Порошенка — це партія війни, а ми – партія миру. Ця риторика показала західним державам наступне: «Якщо Україна хоче миру з Росією, то навіщо нам воювати з Росією? Нам економічно вигідно з Росією співпрацювати, а не воювати». І тому поворот України майже автоматично означав більший поворот Заходу до Росії. І повернення Росії в ПАРЄ з цієї ж опери», - вважає відомий інтелектуал.

Як повідомлялося, наприкінці червня Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

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