У «Слузі народу» вважають, що під час «нормандських переговорів» суспільство підтримало Зеленського



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Влада поважає конституційне право людей на протест, - Кравчук

«Дуже важливо демонструвати консолідацію, щоб президент мав високий мандат під час переговорів», - Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» вважає, що 9 грудня на Майдані і під стінами Офісу президента були політичні акції. Але за словами депутатки, суспільство показало підтримку Зеленського під час «нормандських переговорів». Таку думку Кравчук висловила в інтерв’ю «Главкому».

Як повідомлялося, поки Зеленський брав участь у переговорах в «нормандському форматі», під стінами його Офісу проходила акція «Червоні лінії для Зе» ініціатором якої був громадський Рух опору капітуляції.

Кравчук стверджує, що на Майдані і на Банковій було багато партійних прапорів. «Їх було набагато більше, ніж під час протестів проти «формули Штайнмаєра». Можливо, ми недостатньо швидко прокомунікували. Та й наші опоненти намагалися інформаційно перевернути все з ніг на голову. Плюс – величезний потік російської пропаганди і дезінформації. Люди через анонімні телеграм-канали і Facebook отримували недостовірну інформацію», - вважає «слуга народу».

Попри все депутатка наголосила, що влада поважає конституційне право людей на протест.

«Ми чуємо суспільство, і тому впродовж тижня Володимир Зеленський зустрічався з різними соціальними групами – волонтерами, студентами, які були на Євромайдані, з матерями тих, хто загинув чи зник безвісти на Донбасі, навіть із представниками різних релігійних конфесій. Тобто не можна сказати, що президент не чує різні думки», - наголосила Кравчук.

Водночас депутатка додала, що у такі моменти, як Нормандська зустріч «дуже важливо демонструвати консолідацію суспільства для того, щоб президент мав високий мандат під час переговорів». «Адже Путіну подібна підтримка не потрібна, в нього там телевізійна картинка й так забезпечена. А у нас на відміну від Росії – демократія», - нагадала «слуга народу».

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Як повідомлялося, 19 грудня стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську: перемир'я та обмін полоненими.

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