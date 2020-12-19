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    Суспільство

    У Харкові може з’явитися пам’ятник Кернесу або вулиця, названа його ім’ям

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    <p>Ім&rsquo;ям Кернеса можуть назвати вулицю або проспект</p> - У Харкові може з’явитися пам’ятник Кернесу або вулиця, названа його ім’ям

    Ім’ям Кернеса можуть назвати вулицю або проспект

    Кернесу хочуть надати звання почесного громадянина Харкова

    У Харкові хочуть увічнити пам’ять Геннадія Кернеса. На його честь планують назвати проспект і встановити пам’ятник. Також Кернесу хочуть надати звання почесного громадянина Харкова.

    Про це розповів секретар харківської міськради Ігор Терехов в ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Для харків’ян це непоправна втрата і величезна трагедія. Я виступив з ініціативою увічнити пам’ять Геннадія Кернеса. Я вважаю, що ми маємо надати йому звання почесного громадянина міста Харкова. Це наш обов’язок. Вважаю, що ми мусимо назвати один з проспектів міста Харкова його ім’ям. Також почати роботу над створенням пам’ятника цій легендарній людині, який керував містом, величезним мегаполісом і перевернув ментальність людей та їхнє відношення до цього міста», – сказав Терехов.

    На його думку, він зробив стільки для цього міста, скільки не робив жоден мер до нього.

    Терехов висловив упевненість, що депутати Харківської міської ради і комісія підтримають його в цій ініціативі.

    Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Через відмову нирок він перебував на стовідсотковому діалізі – штучному виведенні продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму.

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    Теги: Харків Геннадій Кернес звання героя вулиця памятник
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