Жалобу за Кернесом не скоротили, а перенесли: роз’яснення мерії Харкова

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте

Коли відбудуться похорони, все ще невідомо

У мерії Харкова пояснили, чому жалобу у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса скоротили з трьох до двох днів.

Як заявив в коментарі Status Quo директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, третій день жалоби за Кернесом перенесений на день похорону.

Коли відбудуться похорони, все ще невідомо.

Після того, як стало відомо про смерть Геннадія Кернеса, в Харкові оголосили триденну жалобу: 17−19 грудня.

Однак пізніше в мерії уточнили, що жалоба оголошена на два дні: 17 і 18 грудня.

Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Через відмову нирок він перебував на стовідсотковому діалізі - штучному виведенні продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму.

Найближчим часом має вирішитися питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Він буде похований у Харкові й швидше за все, на початку наступного тижня.

Геннадію Кернесу був 61 рік. У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візка. На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

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