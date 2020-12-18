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    Жалобу за Кернесом не скоротили, а перенесли: роз’яснення мерії Харкова

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    61-річний&nbsp;Геннадій&nbsp;Кернес помер у ніч на&nbsp;17 грудня в&nbsp;берлінській клініці Шаріте - Жалобу за Кернесом не скоротили, а перенесли: роз’яснення мерії Харкова
    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте

    Коли відбудуться похорони, все ще невідомо

    У мерії Харкова пояснили, чому жалобу у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса скоротили з трьох до двох днів.

    Як заявив в коментарі Status Quo директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, третій день жалоби за Кернесом перенесений на день похорону.

    Коли відбудуться похорони, все ще невідомо.

    Після того, як стало відомо про смерть Геннадія Кернеса, в Харкові оголосили триденну жалобу: 17−19 грудня.

    Однак пізніше в мерії уточнили, що жалоба оголошена на два дні: 17 і 18 грудня.

    Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Через відмову нирок він перебував на стовідсотковому діалізі - штучному виведенні продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму.

    Найближчим часом має вирішитися питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Він буде похований у Харкові й швидше за все, на початку наступного тижня.

    Геннадію Кернесу був 61 рік. У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візка. На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

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    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть мер похорон
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