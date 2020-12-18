Петиція до Зеленського: харків'янин просить для Кернеса пам'ятник і звання Героя України

До міськради Харкова люди несуть квіти в пам'ять про Кернеса

Після смерті Геннадія Кернеса до президента звернувся харків'янин

Харківський адвокат Олександр Дрижанов пропонує президенту України Володимиру Зеленському присвоїти (посмертно) звання Героя України меру Харкова Геннадію Кернесу, а також посприяти у встановленні йому пам’ятника. Обидві петиції за добу набрали понад 500 голосів.

Зокрема, Дрижанов просить надати Кернесу звання Героя України (посмертно) як «найкращому та видатному міському голові за всю історію міста Харкова та історію сучасної держави, та за вагомий внесок у розбудову органів місцевого самоврядування».

У Олександра Дрижанова є сторінка у Фейсбуці, де він продублював петиції. Там є також спільне фото з Кернесом і пост про те, що «почил друг и ориентир едва ли не каждой Харьковской семьи».

Наступного дня, 18 грудня, на сайті зареєстровано також петицію «Про неприсвоєння звання Героя України Харківському міському голові Геннадію Адольфовичу Кернесу (посмертно)». Підписант - Кислюк Едуард Миколайович; за неї проголосувало близько 150 осіб.

За правилами, для того, щоб петиції розглянув президент, кожна з них має набрати щонайменше по 25 тис. голосів.

Між іншим, міськрада Харкова пропонує поставити пам’ятник міському голові Геннадію Кернесу, який помер 17 грудня, або назвати на його честь вулицю.

Також у мерії Харкова пояснили, чому жалобу у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса скоротили з трьох до двох днів.

Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Через відмову нирок він перебував на стовідсотковому діалізі - штучному виведенні продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму.

Найближчим часом має вирішитися питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Він буде похований у Харкові й швидше за все, на початку наступного тижня.

Геннадію Кернесу був 61 рік. У 2014 році на Кернеса було скоєно замах. Під час велопрогулянки йому нанесли кульове поранення. Його тоді прооперували в Ізраїлі, однак він залишився прикутим до інвалідного візка. На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня, Геннадій Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.