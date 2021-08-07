Сьогодні у Києві прощатимуться з Євгеном Марчуком
Євген Марчук – український державний діяч, четвертий прем’єр-міністр України, генерал армії України, кандидат юридичних наук
Прощання з Марчуком відбудеться в будинку офіційних прийомів у Києві
Попрощатися з колишнім прем’єр-міністром Євгеном Марчуком можна буде 7 серпня. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
Прощання з Марчуком відбудеться в суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00 в будинку офіційних прийомів у Києві за адресою: вул. Грушевського, 22.
Нагадаємо, 5 серпня помер Євген Марчук, ексглава уряду, колишній очільник Служби безпеки України, екссекретар Ради національної безпеки і оборони України.
Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність. Євгену Марчуку було 80 років.
- державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР;
- віце-прем’єр-міністра України в уряді Віталія Масола;
- першого віце-прем’єр-міністра України – голови Координаційного комітету при президентові України щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю;
- прем’єр-міністра України (1995-1996); секретаря РНБО (1999 рік);
- міністра оборони (2003-2004).
Пресцентр СБУ повідомив причину смерті політика. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття його родині.