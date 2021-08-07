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    Пожежі в Греції: біля Афін евакуювали понад 1000 людей, є перші жертви

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    Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні - Пожежі в Греції: біля Афін евакуювали понад 1000 людей, є перші жертви

    Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні

    Фото Protothema

    Прем’єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку

    Лісові пожежі в Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей.

    Про це повідомляє Protothema.

    У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея, де масштабні пожежі не вщухають понад три доби.

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    Пожежі в Греції: біля Афін евакуювали понад 1000 людей, є перші жертви
    Пожежі в Греції: біля Афін евакуювали понад 1000 людей, є перші жертви
    Фото Protothema

    Цієї ночі відбулась нова велика рятувальна операція – понад 1130 людей вивезли поромом.

    Відео, опубліковане евакуйованими у соцмережах, показують масштаби пожежі.

    Минулої доби з острова евакуювали понад 600 людей.

    Вогняна стихія призвела до перших жертв. 38-річний пожежник-доброволець загинув від падіння електричного стовпа в передмісті столиці.

    Іншим загиблим став президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос. Його знайшли без свідомості на заводі неподалік від місця пожежі.

    Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні. Прем’єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку.

    Весь тиждень температура в Греції була понад 40 градусів за Цельсієм.

    Нагадаємо, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.

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    Теги: пожежа Греція спека президент влада
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    Пожежі в Греції: біля Афін евакуювали понад 1000 людей, є перші жертви