Пожежі в Греції: біля Афін евакуювали понад 1000 людей, є перші жертви
Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні
Прем’єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку
Лісові пожежі в Греції продовжували вирувати цієї ночі, спалюючи все більше лісів та будинків на північній околиці Афін, а з острова Евбея неподалік евакуювали понад тисячу людей.
Про це повідомляє Protothema.
У ніч на 7 серпня полум’я захопило кілька прибережних поселень на острові Евбея, де масштабні пожежі не вщухають понад три доби.
Цієї ночі відбулась нова велика рятувальна операція – понад 1130 людей вивезли поромом.
Відео, опубліковане евакуйованими у соцмережах, показують масштаби пожежі.
Βίντεο από το καράβι που φεύγει από Εύβοια— Φωτεινή (@foteiniii_) August 6, 2021
Δεν γίνεται να είναι πραγματικότητα, σαν ταινία μοιάζει #φωτια #φωτιες #Πυρκαγια pic.twitter.com/F6GJOkPhMQ
Минулої доби з острова евакуювали понад 600 людей.
Β.Ευβοια. Τώρα!— kappa (@nikolas_kappa) August 6, 2021
Η καταστροφή της Σμύρνης.
Καιγόμαστε , Πεθαίνουμε .
Μόνοι μας ..#Πυρκαγια #βορεια_ευβοια #Ευβοια #πυρκαγιές #ΛιμνηΕυβοιας pic.twitter.com/2l9CTubKWj
Вогняна стихія призвела до перших жертв. 38-річний пожежник-доброволець загинув від падіння електричного стовпа в передмісті столиці.
Іншим загиблим став президент Торгово-промислової палати Афін Костянтинос Міхалос. Його знайшли без свідомості на заводі неподалік від місця пожежі.
Пожежники гасять 154 пожежі по всій країні. Прем’єр-міністр Греції заявив, що спека перетворила країну на порохову бочку.
Весь тиждень температура в Греції була понад 40 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, Україна відправила до Греції загін вогнеборців.