Деокупація України та постачання зброї: Залужний провів переговори з Міллі

Залужний розповів про обстановку на лінії фронт

Сторони обговорили посилення системи протиповітряної оборони України

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сьогодні, 4 квітня, провів чергову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у Telegram.

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«Провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована», – написав головнокомандувач .

Під час переговорів сторони приділили особливу увагу питанню постачання озброєння та боєприпасів. «Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави. Домовилися і надалі активно взаємодіяти», – додав Залужний.

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України. Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму $2,1 млрд.