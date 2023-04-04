Головна Країна Політика
search button user button menu button

Деокупація України та постачання зброї: Залужний провів переговори з Міллі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація України та постачання зброї: Залужний провів переговори з Міллі
Залужний розповів про обстановку на лінії фронт
колаж: ukrainian.voanews.com

Сторони обговорили посилення системи протиповітряної оборони України

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сьогодні, 4 квітня, провів чергову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це Залужний повідомив у Telegram.

«Провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована», – написав головнокомандувач .

Під час переговорів сторони приділили особливу увагу питанню постачання озброєння та боєприпасів. «Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави. Домовилися і надалі активно взаємодіяти», – додав Залужний.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про надання чергового пакету військової допомоги для України. Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму $2,1 млрд.

Теги: США переговори Валерій Залужний озброєння Пентагон Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
Залужний повідомив, які ЗСУ потрібні літаки та показав роботу авіації (відео)
30 березня, 12:39
Пентагон
Пентагон відреагував на заяви РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
26 березня, 02:21
Газовий цугцванг для Путіна
Газовий цугцванг для Путіна
23 березня, 14:03
Стало відомо, скільки коштів витратив Пентагон на військову допомогу Україні
Стало відомо, скільки коштів витратив Пентагон на військову допомогу Україні
20 березня, 23:29
Заяви республіканців, що допомога Україні не в інтересах США, – лише передвиборча боротьба
Як правильно читати заяви американських республіканців
16 березня, 06:59
США закликають РФ відновити повноцінну діяльність відповідно до договору про СНО
Росія не може призупинити участь у ядерному договорі – Держдеп США
16 березня, 06:15
Росіяни намагаються захопити Бахмут уже сім місяців
США відреагували на рішення Зеленського й надалі утримувати Бахмут
16 березня, 00:24
Американський дрон MQ-9 Reaper
Про збитий американський безпілотник
15 березня, 10:40
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
14 березня, 08:40

Політика

Деокупація України та постачання зброї: Залужний провів переговори з Міллі
Деокупація України та постачання зброї: Залужний провів переговори з Міллі
В Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування: Шмигаль повідомив деталі
В Україні запрацює Державний центр гуманітарного розмінування: Шмигаль повідомив деталі
Кулеба зустрівся з Блінкеном та анонсував гарні новини для ЗСУ
Кулеба зустрівся з Блінкеном та анонсував гарні новини для ЗСУ
Кабмін провів низку кадрових перестановок: деталі
Кабмін провів низку кадрових перестановок: деталі
Розвідка пояснила, чому наступ РФ провалився
Розвідка пояснила, чому наступ РФ провалився
Вступ в ЄС та санкції проти Росії: Зеленський повідомив деталі переговорів з главою Єврокомісії
Вступ в ЄС та санкції проти Росії: Зеленський повідомив деталі переговорів з главою Єврокомісії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
82K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
45K
Румуни почали масово виселяти українських біженців
34K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
27K
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН
21K
Обурлива знахідка в Хмельницькому соборі: церковники прославляли Росію (фото)

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту