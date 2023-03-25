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Нардеп закликав російську опозицію створити фонд для ліквідації Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп закликав російську опозицію створити фонд для ліквідації Путіна
Путін міжнародний злочинець, і за його голову треба оголосити винагороду, вважає нардеп
фото з відкритих джерел

Ордер на арешт Путіна вже є, а фонду за його голову і досі немає

Російська опозиція має пообіцяти нагороду за арешт диктатора Володимира Путіна. Таку заяву зробив народний депутат України Олег Дунда. Його слова наводить Telegram-канал «Форум вільної Росії» – незалежний майданчик російської опозиції.

Олег Дунда
Олег Дунда
фото з відкритих джерел

«Єдиний варіант, який я бачу з Китаєм, – варіант економічної конкуренції. Китай – це країна, яка виросла на торгівлі зі Сполученими Штатами та Європою. І на ній сидить. Як на цьому грати? Є інша країна – Індія. І переорієнтація торгових відносин. Також уже є ордер на арешт Путіна. А фонду за голову Путіна у нас досі немає. Почніть хоча б із цього!», – сказав Олег Дунда.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

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Теги: депутат Китай арешт партії Індія Україна Telegram опозиція звільнення

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Нардеп закликав російську опозицію створити фонд для ліквідації Путіна
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