Нардеп закликав російську опозицію створити фонд для ліквідації Путіна

Путін міжнародний злочинець, і за його голову треба оголосити винагороду, вважає нардеп

Ордер на арешт Путіна вже є, а фонду за його голову і досі немає

Російська опозиція має пообіцяти нагороду за арешт диктатора Володимира Путіна. Таку заяву зробив народний депутат України Олег Дунда. Його слова наводить Telegram-канал «Форум вільної Росії» – незалежний майданчик російської опозиції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олег Дунда фото з відкритих джерел

«Єдиний варіант, який я бачу з Китаєм, – варіант економічної конкуренції. Китай – це країна, яка виросла на торгівлі зі Сполученими Штатами та Європою. І на ній сидить. Як на цьому грати? Є інша країна – Індія. І переорієнтація торгових відносин. Також уже є ордер на арешт Путіна. А фонду за голову Путіна у нас досі немає. Почніть хоча б із цього!», – сказав Олег Дунда.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими.