Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж

Олексій Арестович запитав, чи є всі, хто розмовляє російською мовою в Україні, агентами Росії

Колишній позаштатний радник Офіса президента України Олексій Арестович взявся порівнювати українську мову та ґвалтування. Таким чином він хотів показати, що російську мову не можна визнавати «мовою агресора». Про це він написав у своєму Facebook.

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Арестович також спитав, як бути з артистами, які співають російською мовою. Він також поставив питання про те, чи повинні всі, хто розмовляє російською мовою, виплачувати грошові штрафи.

Пост викликав бурхливу реакцію.

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Ольга Казанцева, помічниця віце-президента Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, написала:

«Питання ж не в тому, що це мова агресора, а в тому, що це привід для агресора, який він використовував неодноразово, і перейти на українську – це позбавити привіда «захищати» російськомовне населення», – на цей коментар Олексій Арестович відповів, що «в Сирії перейшли на сирійську, але РФ все рівно вторгнулася». У війні справді винні не українці – українськомовні або російськомовні, – а тільки росіяни зі своїми людожерськими імперськими планами.

Проте далі Арестович запропонував користувачці «не дихати», мовляв, Путін також може обрати це за привід напасти.

Під постом відбуваються баталії: хтось підтримує думку Арестовича та заявляє, що «російська мова існуватиме в Україні завжди», а хтось навпаки каже, що подібні вислови лише толерують російське в українському суспільстві. Багато українців пише, що питання мови гостро стоїть в суспільстві та саме тому потрібно чинити радикально, але тоді Олексій Арестович запитує, чи обов'язково забороняти російське.

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Бажання розмовляти українською Олексій Арестович чомусь називає «патологією» та вбачає серед українців, які розмовляють різними мовами, ненависть.

Українці також прослідкували динаміку редагування нашумілого посту. Так Олексій Арестович редагував свою думку чотири рази – і тільки в кінці виправив граматичні помилки.

Громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій на пост відреагував радикально. Він написав, що «Арестович показав, хто він є».

У той же час Олексій Арестович відкрито радіє, що його заява викликала такий ажіотаж серед українців. Він також нагадав про те, що в нього є можливість «проводити терапію паталогій в загальнонаціональному та загальноміжнародному масштабі».

Нагадаємо, що нещодавно ексрадник Арестович поставив під сумнів перемогу й існування України. Після цього скандалу Арестович написав заяву на звільнення.