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У «Київстар» знову збій: компанія зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У «Київстар» знову збій: компанія зробила заяву
Оператор запевняє, що працює над усуненням несправностей
фото ілюстративне

Проблеми із мобільним оператором виникли на півдні та заході країни

У «Київстар» відповіли на відсутність зв’язку. Про це пресслужба компанії повідомила у Facebook.

Проблеми із мобільним оператором виникли на півдні та заході країни. Над усуненням несправностей працюють.

«Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників. 

Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг.

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Теги: мобільні оператори мобільний зв’язок Київстар

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