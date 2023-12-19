Збій у «Київстарі»: компанія повідомила, доступ до яких послуг вже відновлено

Зараз компанія працює над зняттям обмеження у швидкості мобільного інтернету

Станом на сьогодні працюють вже 99% базових станцій оператора

Станом на вівторок, 19 грудня, працюють 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг, йдеться у повідомленні пресслужба компанії.

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Повідомляється, що більшість сервісів «Київстару» вдалося повернути до працездатного стану. Українці вже можуть користуватись інтернетом в метро Києва та Харкова, перевірити залишок на рахунку. Загалом клієнтам мобільного оператора стали доступні такі послуги:

зв'язок у мережі;

інтернет на смартфонах;

обслуговування у брендових магазинах;

повідомлення SMS;

система «Мій Київстар»;

міжнародний голосовий роумінг.

Мобільний оператор продовжує працювати над покращенням роботи «Домашнього Інтернету» та зняттям обмеження у швидкості мобільного інтернету. Крім того, «Київстар» працює над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.

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Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.