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Збій у «Київстарі»: компанія повідомила, доступ до яких послуг вже відновлено

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Збій у «Київстарі»: компанія повідомила, доступ до яких послуг вже відновлено
Зараз компанія працює над зняттям обмеження у швидкості мобільного інтернету
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні працюють вже 99% базових станцій оператора

Станом на вівторок, 19 грудня, працюють 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг, йдеться у повідомленні пресслужба компанії.

Повідомляється, що більшість сервісів «Київстару» вдалося повернути до працездатного стану. Українці вже можуть користуватись інтернетом в метро Києва та Харкова, перевірити залишок на рахунку. Загалом клієнтам мобільного оператора стали доступні такі послуги:

  • зв'язок у мережі;
  • інтернет на смартфонах;
  • обслуговування у брендових магазинах;
  • повідомлення SMS;
  • система «Мій Київстар»;
  • міжнародний голосовий роумінг.

Мобільний оператор продовжує працювати над покращенням роботи «Домашнього Інтернету» та зняттям обмеження у швидкості мобільного інтернету. Крім того, «Київстар» працює над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників. 

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Теги: метро інтернет послуги Київстар

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