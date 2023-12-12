Драма «Київстару». Хто залишиться «поза зоною» назавжди?

Держава всерйоз обговорює націоналізацію «Київстару»

Зранку 12 грудня мільйони українців зіштовхнулися з неприємним сюрпризом – по всій країні перестали працювати сервіси найбільшого мобільного оператора «Київстар». «Помер» навіть сайт компанії. У нинішньому технологічному світі у таких випадках йдеться не тільки про неможливість здійснити дзвінки, посидіти в інтернеті зі смартфона чи скористатися послугами домашнього інтернету. Разом з усім цим «лягли» всі девайси, які зав’язані на SIM-карти та GSM-модеми від «Київстару», – банкомати, платіжні термінали, сигналізації… Частина бізнесу, яка не мала запасних варіантів, просто змушена була частково зупинити роботу. А у Львові, Івано-Франківську, Дніпрі та інших містах проблеми зі зв’язком навіть завадили вчасно вимкнути вуличні ліхтарі. Ба більше – у Сумській області через збій в роботі мобільного оператора тимчасово припинила працювати система оповіщення. Деякі «телеграм»-канали повідомили, що така система також припинила працювати в Дніпрі та Київській області.

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«Київстар» на своїй сторінці у «фейсбуці» (один з небагатьох офіційних каналів комунікації, що залишився у оператора) вже о 8.10 визнав технічні проблеми, але з повідомлення не було зрозуміло, що сталося щось занадто екстраординарне.

Але чим далі – тим очевиднішим ставало, що ситуація непересічна. Особливо це відчули на собі мешканці західних областей, де «Київстар» історично превалював за кількістю абонентів. Користувачі «Київстару» зівштовхнулися навіть з проблемою переключитися на мережі інших операторів з використанням послуги національного роумінгу, що була запроваджена з початком масштабної війни.

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Тим часом почали ширитися чутки, що проблеми з мережею пов’язані чи то з обшуками в компанії, чи то з хакерською атакою. Згодом офіційно «Київстаром» була підтверджена друга версія: оператор заспокоїв, що попри атаку на ядро мережі вдалося запобігти витоку особистих даних абонентів та пообіцяв всім постраждалим компенсацію за нервовий день.

На «краш» «Київстару» змушені були реагувати в уряді. Мінцифри засвідчило, що наслідки атаки настільки значні, що «київстарівськіх» абонентів навіть не бачать мережі інших операторів, і повідомили, що після вирішення поточної проблеми планується обговорення з усіма мобільними операторами, як можна вберегтись від аналогічних ситуацій надалі. Віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков ще о першій половині дня дав зрозуміти, що відновлення зв’язку треба зачекати мінімум протягом чотирьох-п’яти годин. Втім гендиректор «Київстару» Олександр Комаров згодом зробив песимістичну заяву: терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі, згадавши про війну з РФ, яка має свій вимір і в кіберпросторі.

Гендиректор «Київстару» Олександр Комаров: Метою кібератаки було знищення інфраструктури оператора

«Ми не могли протидіяти атаці на віртуальному рівні, тому відключали «Київстар» фізично, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури. Тому нам потрібно діяти на фізичному рівні, під'єднуючись, умовно, через патч-корди до кожного елемента мережі для того, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час», – пояснив Комаров. Зрозумівши, що у їхнього оператора проблеми надовго, абоненти «Київстара» почали змітати з полиць стартові пакети Vodafone та Lifecell, через що у цих операторів істотно зросло навантаження на мережі.

Також згодом стало відомо, що «Київстар» – найбільш постраждалий, але він – не єдина ціль сьогоднішньої хакерської атаки. Від онлайн-терористів також постраждав monobank, про що повідомив СЕО проєкту Олег Гороховський. Але він запевнив, що ситуація перебуває під контролем.

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І знов російський слід

Атака на найбільшого мобільного оператора України, що призвела до паніки та паралічу багатьох процесів у країні під час війни, не могла не викликати низку питань щодо національної безпеки. Претензій, власне, до самого «Київстару» вистачає давно – насамперед через його підконтрольність структурам російського олігарха Михайла Фрідмана. Частка акцій Фрідмана в «Київстарі» (а також в мобільному операторі Lifecell) була заарештована українським судом лише в жовтні.

У вересні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила про підозру підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» (частина 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України).

Ще донедавна Михайло Фрідман влаштовував джазові фестивалі у рідному Львові, а зараз розшукується СБУ фото: JetSetter

У компанії систематично запевняють, що Фрідман жодним чином не впливає на діяльність компанії та не отримує від її діяльності жодної фінансової чи іншої вигоди. Але інформаційні хвилі щодо можливої конфіскації частки Фрідмана на користь держави регулярно здіймаються. Принаймні, інші великі активи олігарха – «Альфа-банк» та завод мінеральних вод «Оскар» (ТМ «Моршинська») вже перейшли до рук держави. З «Київстаром» ситуація складніша: її топменеджмент в особі гендиректора Олександра Комарова застерігав від того, аби робити різкі рухи, і наголошував, що левова частка акцій компаній вільно продається на біржах NASDAQ і Euronext, а понад чверть акціонерів компанії є громадянами Сполучених Штатів. Саме спробою захистити «Київстар» від націоналізації і ходом для захисту активу пояснювали сенсаційне входження до Ради директорів компанії місяць тому ексдержсекретаря США та колишнього голови ЦРУ Майка Помпео.

У Раду директорів «Київстару» несподівано увійшов ексдержсекретар США та колишній голова ЦРУ Майк Помпео. Одна з версій – для захисту прав американських акціонерів фото: офіс президента

Після початку широкомасштабної агресії російські акціонери старанно вичищають згадки про себе з публічної документації «Київстару», адже це так дратує українців.

За відомостями Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA), 19 липня 2022 року відбулася заміна двох членів Наглядової ради ПрАТ «Київстар». Замість Алекса Боліса зайшов Геннадій Газін (до цього працював у материнській компанії VEON, яка і володіє «Київстаром». Крім цього, у 2012-2019 роках Газін обіймав посаду члена Інвестиційного комітету Russian-Kazakhstan Nanotechnology Fund (Росія).

Veon – міжнародна телекомунікаційна група компаній зі штаб-квартирою у Нідерландах. Є єдиним акціонером ПрАТ «Київстар». У жовтні Veon закрив операцію з продажу російського «Вимпелкому» (ТМ «Білайн») і формально вийшов з російського ринку. – міжнародна телекомунікаційна група компаній зі штаб-квартирою у Нідерландах. Є єдиним акціонером ПрАТ «Київстар». У жовтні Veon закрив операцію з продажу російського «Вимпелкому» (ТМ «Білайн») і формально вийшов з російського ринку. Структура акціонерів Veon: Letterone Investment Holdings S.A. – 47,9% (Фрідман володіє менше ніж 50% Letterone, але є найбільшим акціонером компанії) The Stichting – 8,3% Lingotto Investment Management LLP – 7,6% Shah Capital Management Inc. – 6.7%.

Під час воєнного стану першим посаду члена Наглядової ради ПрАТ «Київстар» втратив Алекс Боліс дані: SMIDA

На місце іншого члена наглядової ради Даніїла Паська (ексрадник президента Петра Порошенка) зайшов Лох Бін Абдулла Мохд Хаіріл Кевін, який займав високі посади у фірмах телекомунікаційної сфери в країнах Азії.

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Очевидно, що вилучення Алекса Боліса з наглядової ради носило політичний характер. Адже, за даними ресурсу «Війна і санкції», який модерує Національне агентство з питань запобігання корупції, Боліс входить до Ради директорів російської ПАТ «Вимпел-Комунікації» (контролювався VEON). А керівник цієї компанії «забезпечує високу дохідну частину бюджету РФ і значне джерело доходів уряду РФ, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України», сказано в інформації вищеназваного ресурсу.

Вже колишній член Наглядової ради «Київстару» Алекс Боліс є членом Ради директорів російської ПАТ «Вимпел-Комунікації» дані ресурсу «Війна і санкції»

5 серпня 2022 року відбулася зміна у керівництві Наглядової ради ПрАТ «Київстар». Повноваження голови Ради склав Терзіоглу Мухтерем Каан. Його місце посів Геннадій Газін, якого у середині липня 2022-го було обрано членом наглядової ради.

Наприкінці 2022 року ще один член Наглядової ради «Київстару» з потенційним «російським слідом» втратив посаду. Це Майкл Шульц, який, за інформацією ресурсу «Війна і санкції», є членом Ради директорів російської ПАТ «Вимпел-Комунікації».

Вже колишній член Наглядової ради «Київстару» Майкл Шульц є членом Ради директорів російської ПАТ «Вимпел-Комунікації» дані ресурсу «Війна і санкції»

Місце Шульца у Наглядовій раді «Київстару» отримала Лінехен Карен Марі, яка працювала у різних європейських та американських компаніях.

У 2023 році ротації у наглядовій раді продовжилися. Що прикметно: 28 квітня рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київстар» було переобрано члена наглядової ради Андрія Коболєва, колишнього керівника «Нафтогазу», а нині обвинуваченого у зловживанні службовим становищем. На цій посаді Коболєв мав іще працювати три роки.

Однак 15 травня його повноваження раптово було припинено. Замість Коболєва призначено фіндиректора материнської компанії Veon Юпа Бракенхоффа.

І вже 1 грудня 2023 року повноваження голови Наглядової ради «Київстар» втратив Геннадій Газін. Хоча він мав керувати до квітня 2026 року. До керма Ради повернули Терзіоглу Мухтерем Каан. До речі, у біографії цього добродія є цікавий факт: з березня 2020 року по серпень 2023 року обіймав посаду члена та голови Ради директорів Public Joint Stock Company Vimpel-Communications (Росія). Тієї самої, де членами ради директорів є Алекс Боліс і Майкл Шульц.

Новообраний голова Наглядової ради «Київстар» Терзіоглу Мухтерем Каан працював у російській компанії Vimpel-Communications дані: SMIDA

І «вишенька» на торті: за відомостями ресурсу «Війна і санкції», у липні 2023 року Канада наклала санкції на російську ПАТ «Вимпел-Комунікації».

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У пошуках державної зради

Служба безпеки вже відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Причому одразу за вісьмома статтями:

ст. 361 («несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж»,

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут),

ст. 110 («посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»),

ст. 111 («державна зрада»),

ст. 113 («диверсія»),

ст. 437 («планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни»),

ст. 438 («порушення законів та звичаїв війни»),

ст. 255 («створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній»).

Як бачимо, «букет» дуже різноманітний. Чи допомагав хакерам хтось з місцевих спеціалістів, дуже добре ознайомлених із захищеною ІТ-архітектурою компанії, має встановити слідство.

В одному з запущених нещодавно по Україні «шахедів» знайшли «сімку» «Київстара», за допомогою якої дрон орієнтувався у просторі

Версій сьогоднішнього колапсу «Київстару» вистачає – аж до дуже конспірологічних. Удар по українському телеком-гіганту збігся у часі зі звітом Головного управління розвідки Міноборони щодо знищення бази даних податкової системи Росії. За результатами операції було паралізовано зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями. Наслідки атаки, за повідомленням ГУР, росіяни намагаються безрезультатно ліквідувати вже четвертий день поспіль. Тож спроба знищити інфраструктуру «Київстару» виглядає як удар у відповідь, хоча, схоже, такий потужний напад готувався незалежно від успіхів українських хакерів. А його успішність заохотить росіян до подальших спроб паралізувати українські комунікаційні та фінансові системи.

Не можна виключати, що тут інтереси Кремля збіглися з інтересами Фрідмана, який після початку війни відхрещувався з-за кордону від своєї підтримки путінського режиму, але все-таки нещодавно повернувся до Москви. Російський олігарх таким чином може дати зрозуміти, що без його участі золота карета «Київстару» може в будь-який момент перетворитися у гарбуз.

Але обговорюється і, скажімо так, внутрішня конспірологічна версія сьогоднішніх подій. «Київстар» вже давно є ціллю для націоналізації або конфіскації на користь держави. ЗМІ повідомляли, що Мінюст вже був готовий подати позовну заяву до Вищого антикорупційного суду з метою стягнути «Київстар» в дохід держави, але це непросте рішення забуксувало в РНБО. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, коментуючи подальшу долю «Київстару» місяць тому, прямо казав, що юристи уважно вивчають правову ситуацію, і оцінював як високу ймовірність прийняття санкцій з подальшою конфіскацією цієї компанії.

Тож сьогоднішня історія, яка суттєво зіпсувала настрій та плани мільйонам українців, може отримати політичне продовження…

Павло Вуєць, Віталій Тараненко, «Главком»