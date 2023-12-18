«Київстар» відновив доступ до послуги SMS-повідомлень

Якщо SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон або включити і виключити «авіа» режим

Абоненти знову можуть надсилати повідомлення, в тому числі і в роумінгу

У понеділок, 18 грудня, мобільний оператор «Київстар» відновив доступ до послуги SMS, яка була недоступна з дня здійснення хакерської атаки на мережу. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Зранку 18 грудня 2023 р. відновили послугу SMS – по Україні і в міжнародному роумінгу. Сьогодні компанія буде вдосконалювати роботу домашнього інтернету в Києві. Для цього залучено весь наявний персонал, у тому числі з інших регіонів та областей», – йдеться у повідомленні.

Вона нагадала, що у випадку, якщо SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон або включити і виключити «авіа» режим. Крім того, можна спробувати обрати мережу в налаштуваннях телефону.

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«Нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг», – повідомила компанія.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.