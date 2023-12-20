«Київстар» знову «ліг»? Користувачі повідомляють про збій

У користувачів «Київстару» в різних містах виникли проблеми

У середу, 20 грудня, вранці у роботі мобільного оператора «Київстар» знову виникли проблеми. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

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«Kyivstar знову ліг», – повідомляють користувачі.

Сайт оператора працює, але люди пишуть про проблеми в різних містах.

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Водночас додаток «Київстару» не працює. Повідомляється про «технічні роботи».

Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.

Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг.