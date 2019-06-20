«Ховався під столом». Ляшко розказав, чому він ніколи не проголосує за Вакарчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер Радикальної партії згадав випадок, який з ним стався на початку російської окупації Криму

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розповів історію, яка з ним трапилась на початку весни 2014 року. В цей час Ляшко з соратниками прибули до Сімферополя, який вже захоплювали росіяни. За словами політика, вони ще не дуже розуміли масштаб і значення тих подій, тому почувались доволі впевнено. І випадково вони дізналися, що в Сімферопольському аеропорту перебуває Святослав Вакарчук, якого не випускали з Криму.

«Слава, вибач мене, але я розкажу… Вони (партія Вакарчука «Голос») ж ідуть тепер вершити долю людей», - пояснив бажання поділитися історією Ляшко в ефірі програми Наталі Влащенко.

«У мене перед очима картинка, яка характеризує Вакарчука, і пояснює, чому я ніколи за нього не проголосую», - почав розповідь Ляшко. За його словами, 8 березня 2014 року він з соратниками прибули в окупований Крим, в заблокований аеропорт Сімферополя. «Я, Андрій Лозовий, фотограф і охоронець, ми прилітаємо у Крим, якраз тоді блокували військові частини. Збирались підтримати їх, мобілізувати. І мені повідомили, що в аеропорту заблокований Вакарчук», - розказав депутат. За словами Ляшка, він і соратники відразу вирішили звільнити його.

«Ми вже вийшли з аеропорту, і повернулись назад звільняти його. У віпі (Vip- залі) знаходимо Вакарчука. Сидить під столом якийсь пацан, прикрившись. І коли ми відкриваємо двері: питаємо, де тут Вакарчук? Чуємо: «ой, ой, це не я, я ні причому, що ви хочете», - стверджує Ляшко.

За його словами, він пояснив, хто він, і що прийшов визволяти бранця. «Ні, ні я сам, я сам по собі», - начебто відповів на той момент лідер «Океану Ельзи». «Кажу, сидів під столом, щоб я провалився. Сидить під столом людина, яка втратила адекватність і якій потрібен вагон памперсів. Ви доручите людині, яка є боягузом, долю країни? Я ні», - завершив історію Ляшко.

Як повідомлялося, 14 червня партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах.

8 червня з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Згодом «Голос» відкликав з партійного списку двох кандидатів на депутатські мандати в одномандатних округах через заяви активістів про їхню невідповідність критеріям політсили.