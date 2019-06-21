Політв'язня Балуха знову помістили до штрафного ізолятора



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Володимир Балух

Сьогодні адвокат відвідає Балуха

Засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області.

Про це повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко, передає «Крим.Реалії».

Про те, що політв'язень Балух перебуває в ШІЗО єпископ дізнався при спробі передачі в колонію посилки українцю.

«Йому було призначена знову посилка і передача ... Пішли сьогодні. Сьогодні, коли прийомниця з'ясовувала, призначена або не призначена, прийшла інформація, що Балух знову поміщений у ШІЗО, і, відповідно, передача йому не призначена. Така інформація була приблизно півгодини тому», – сказав Григорій Міхнов-Вайтенко, додавши, що з якого числа українець перебуває у штрафному ізоляторі йому невідомо.

Водночас адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомила, що їй нічого не відомо про це. Вона додала, що планує поїздку до свого підзахисного 21 червня.

Раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що адміністрація російської колонії в Тверській області, в якій утримують Балуха, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.