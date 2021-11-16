Адміністраторка магазину отримала величезний штраф через невакцинованого продавця

На жінку поліція склала два адміністративних протоколи

Шевченківський районний суд Львова виніс дві постанови, якими оштрафував на 34 тис. грн адміністраторку магазину «Чарка до свята» за порушення правил карантину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

26 жовтня працівники львівського районного управління поліції №1 склали два адміністративних протоколи на адміністраторку закладу за те, що вона допустила до роботи продавця без сертифікату про вакцинацію від Covid-19 чи негативного ПЛР-тесту. Цими діями жінка порушила постанову Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року та протокол комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради №39 від 19 жовтня 2021 року.

Жінка та її адвокат у судовому засіданні заперечили вину у скоєнні адміністративному правопорушенні надали письмові пояснення.

Натомість суд наголосив: адміністраторка магазину умисно порушила правила карантину людей, допустивши до роботи продавця без сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту. Окремо з жінки стягнули 908 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», на початку листопада Індустріальний районний суд Дніпра оштрафував місцевого мешканця на 17 тис. грн за порушення правил карантину. За даними адмінпротоколу, 19 жовтня о 16 год. у магазині «100% Клев», що на вул. Янтарна, 78а у Дніпрі, чоловік здійснював прийом відвідувачів без негативного результату тестування на Covid-19 або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.