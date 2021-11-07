У Дніпрі продавець магазину заплатить 17 тис. грн штрафу, бо не мав covid-сертифікату

На думку суду, здійснення прийому відвідувачів без негативного результату тестування на Covid-19 може спричнити масове захворювання на короновірусну інфекцію.

Чоловіка визнано винним у порушенні правил карантину

Індустріальний районний суд Дніпра оштрафував місцевого мешканця на 17 тис. грн за порушення правил карантину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 листопада.

За даними адмінпротоколу, 19 жовтня о 16 год. у магазині «100% Клев», що на вул. Янтарна, 78а у Дніпрі, чоловік здійснював прийом відвідувачів без негативного результату тестування на Covid-19 або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Таким чином, було допущено порушення вимог постанови Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року.

До суду чоловік не прийшов. При цьому у письмових поясненнях він зазначив, що в нього дійсно відсутній сертифікат про вакцинацію від Covid-19, оскільки 20 жовтня він записався на вакцинацію.

Провина правопорушника підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення та його письмовими поясненнями.

На думку суду, «навмисне здійснення прийому відвідувачів без негативного результату тестування на Covid-19 або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, може потягнути за собою масове захворювання на короновірусну інфекцію». Окрім штрафу, чоловік заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв Главком, на Львівщині судили директорку школи, яка не забезпечила 80% вакцинації освітян. У суді директорка визнала вину. На думку суду, це порушення вважається малозначним. Звідси Феміда обмежилася усним зауваженням для директорки.