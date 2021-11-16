Страшні цифри пандемії, або Чому Зеленський вирішив заплатити всім по тисячі

Можливо, президент просто злякався, що коли українці побачать ці цифри, то його рейтинг впаде ще нижче

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По оперативным данным дашборда «Экономика карантина» за октябрь умерло по Украине 77977 украинцев.

Рост смертность +56,4% Добавочных смертей 28135. Это 907 смертей каждый день сверх обычной смертности для октября в предшествующие года. В среднем в 2015-19 умирало 1607 человек в день. В октябре этого года в среднем умирало 2514 каждый день.

А если посмотреть внимательно на суточный график, то мы увидим что 25 октября было зафиксировано 3003 смерти. Что превышает средний показатель на 1400 смертей, или +87%

Мне кажется Зеленский просто испугался что когда держстат опубликует 18 декабря данные по смертности за октябрь, и все увидят эти страшные цифры, его рейтинг полети еще ниже. И эти деятели решили придумать финт с 1000 грн.

Самое противное что в августе в стране уже было почти 11 млн доз вакцин. Но эти потворы снимали видосы с парадов, вместо видео про пользу вакцинации. Так же по несколько миллиардов гривен уходило на велике будивныцтво, вместо вакцинации.

В начале октября вообще слили в канализацию 640 тыс доз Астразенеки, через 2 недели еще сольют 200 тыс.

Но великэ будивныцтво не должно заканчиваться. А 50-70 тыс смертей, которых можно было избежать, разверни активную вакцинацию в августе, Офис президента абсолютно не волнует. Его волнуют стройки, видосы, и рейтинги. Лидер нации которого мы заслужили.

Джерело: блог Євген Істребіна

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