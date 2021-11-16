«Тисяча Зеленського». Офіс президента розкрив деталі виплат вакцинованим

На Банковій попередили, що живих грошей за вакцинацію не буде

Речник президента Сергій Никифоров розкрив деталі виплат вакцинованим. Зокрема, він попередив, що ці гроші не можна буде витратити на горілку та цигарки.

Наразі технічна сторона цього процесу ще розробляється.

«Єдине, що це не будуть живі гроші. Це буде якийсь сертифікат або депозит, або ваучер, або щось таке. Тобто його не можна буде витратити на горілку та цигарки. Буде перелік послуг і товарів, на які можна буде витратити цю тисячу гривень. Це послуги й товари зі сфери культури: квитки, театр, кіно, концерти, книжки, подорожі, музеї та інше... Там буде більший перелік послуг, але концептуально – це послуги та бізнеси, які постраждали від карантинних обмежень», – розповів Никифоров.

Щодо термінів, за які цей процес буде розроблено та втілено, прессекретар президента порадив орієнтуватися на вчорашнє відеозвернення глави держави та зауважив, що «це поки що вся наявна інформація».

«Зрозуміло, що механізм якось буде відрізнятися, як саме – поки не можу сказати, для тих, у кого є «Дія» і у кого немає «Дії», але це зараз ще проробляється», – додав він.

Никифоров наголосив, що кошти, які отримають вакциновані громадяни, некоректно називати тисячею гривень за вакцинацію.

«Це все ж таки масштабна програма підтримки бізнесу, яка відбуватиметься отак опосередковано через споживачів та клієнтів. Таким чином ми заохочуємо і вакцинуватися людей, і допомагаємо бізнесу», – підкреслив він.

15 листопада у своєму відеозверненні президент Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

Він зазначив, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

Зеленський зазначив, що йдеться про нову програму підтримки відповідних секторів економіки, яка стартує 19 грудня.

А ось «слуга» Богуцька висміяла тисячу від Зеленського.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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