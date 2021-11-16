Україна не подолала пік третьої хвилі Covid, ще може бути зростання (дослідження)

Пік захворюваності на коронавірус в Україні поступово починає спадати, але зростання ще можуть бути

Навантаження на систему охорони здоров’я поступово вже починає спадати

Україна остаточно не пройшла пік третьої хвилі пандемії коронавірусу. Через те, що в ряді країн спостерігається повторний спалах, зростання захворюваності може торкнутися і нашої країни. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час онлайн-брифінгу.

«У ряді країн іде повторний спалах – це пряма загроза Україні. Навіть після спаду, який зараз у перший тиждень починає явно спостерігатися в Україні, може бути повторне зростання. Це прямий ризик для України, тому ми продовжуємо говорити, що ситуація локально поліпшується, але не говоримо про остаточне проходження піку поточної третьої хвилі в Україні», – зазначив Ганіченко.

Фахівець також відзначив, що пік захворюваності поступово починає спадати. «Виписки вже перевершили госпіталізації. Навантаження на систему охорони здоров’я поступово вже починає спадати. Тому що на ковідні ліжка приходить менше пацієнтів, ніж з них ідуть. Це позитивна динаміка, яка вже найближчим часом почне демонструвати розвантаження медичної системи», – уточнив Ганіченко.

Нагадаємо, в Україні вчора, 15 листопада, виявили майже 16 тис. нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

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