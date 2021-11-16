«Слуга» Богуцька висміяла тисячу від Зеленського

Богуцька: «Як я думала, тисяча за вакцинацію буде ще більшим розколом для тих, хто «за» і ні»

Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька, яка відома своїми антивакцинальними заявами, висміяла ініціативу президента Зеленського виплачувати по тисячі гривень українцям, які зробили щеплення проти коронавірусу. Свої роздуми парламентарка опублікувала на сторінці у Facebook.

«Як я думала, тисяча за вакцинацію буде ще більшим розколом для тих, хто «за» і ні. Вже зранку фб повний мемів з Зеленським на 1000-гривневій купюрі, а у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яку знімуть з антиваксів. Все це неправильно.

Фінансове піклування Держави про здоров'я своїх громадян, які незалежно від вакцинації беруть ПЛР-тести при перших симптомах будь-якої інфекції ОРВІ та платять за це в середньому 600 грн – що свідчить про якесь дивне занепокоєння», – заявила Богуцька.

Раніше «слуга» Богуцька заявила, що влада президента Володимира Зеленського агресивно розділяє людей на вакцинаторів та антивакцинаторів та запускає «Гру в кальмара».

Нагадаємо, народна депутатка Богуцька відзначилася черговою антивакцинальною заявою, підтримавши сьогоднішню акцію протесту противників щеплення від Covid-19 під Верховною Радою.

Також Богуцька взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Нардеп Радуцький зазначив, що затяті антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус.