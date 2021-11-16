З 18 листопада Вінниччина переходить у «червону» зону: що потрібно знати

У «червоній» зоні діють суворіші карантинні обмеження

З 18 листопада Вінниччина переходить у «червону» карантинну зону. Про це повідомили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Які обмеження діють у «червоній» зоні:

Забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у «червоній» зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області та Київ.

Нагадаємо, в Україні вчора, 15 листопада, виявили майже 16 тис. нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.



