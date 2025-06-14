У Львові проходить акція за права ЛГБТ+

Учасники акції наголошують на важливості захисту ЛГБТК+ людей від дискримінації, насильства та нетерпимості

У Львові проходить акція на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти

У Львові сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувається акція на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Захід зібрав активістів та прихильників рівності, які виступають за повне дотримання прав людини для всіх, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Про це повідомляє «Главком».

Учасники акції наголошують на важливості захисту ЛГБТК+ людей від дискримінації, насильства та нетерпимості. Серед ключових вимог – законодавче врегулювання прав одностатевих партнерств та посилення відповідальності за злочини на ґрунті ненависті.

Організатори зазначають, що подібні акції є важливим інструментом для привернення уваги суспільства та влади до проблем, з якими стикаються ЛГБТК+ люди в Україні, а також для демонстрації солідарності та підтримки спільноти.

Львівська акція є частиною ширшого руху за права ЛГБТК+ в Україні, яка набирає обертів, зокрема на тлі інтеграції України до європейських стандартів прав людини.

До слова, у Києві сьогодні відбувся Марш Рівності, організований для відстоювання прав одностатевих пар. Захід проходить під пильним наглядом сотень правоохоронців, оскільки раніше було анонсовано ще один марш – «За традиційні цінності».