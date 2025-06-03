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Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал
Київська міська державна адміністрація змінила аватарки у соцмережах, демонструючи підтримку прайд-місяця, і потрапила у скандал
фото: КМДА

Аватарка з веселкою проіснувала менше доби

Київська міська державна адміністрація долучилася до Місяця гордості, змінивши оформлення своїх сторінок у соцмережах. Ця ініціатива, «спрямована на підтримку рівності та толерантності», викликала бурхливу реакцію в соцмережах, де її назвали «блюзнірством» через поєднання ЛГБТ-символіки із зображенням архангела Михаїла. Про це повідомляє «Главком». Після скандалу КМДА прибрала аватарку на підтримку прайд-місяця зі своїх соцмереж.

У понеділок, 2 червня, у КМДА повідомили, що у межах кампанії на зображеннях профілю офіційних сторінок КМДА у соціальних мережах з’явиться символічний елемент у кольорах веселки – як знак солідарності з цінностями кампанії. Міська влада закликала жителів столиці долучатися до кампанії, підтримуючи принципи рівності, поваги й людяності.

Столична влада зауважила, що безбар’єрність – це не лише про фізичний доступ. Це і про можливість кожної людини почуватися в місті своєю, прийнятою і захищеною. Особливо важливим компонентом цих зусиль, додали у КМДА, є суспільно-громадянська безбар’єрність – тобто рівне право кожного бути почутим, впливати на рішення, брати участь у житті міста без страху стигматизації чи дискримінації. 

На першому варіанті аватарки КМДА у соцмережах був архангел Михаїл на тлі веселкового ЛГБТ-прапора. Проте пізніше аватарку профілю змінили. Друга аватарка мала замість прапора ЛГБТ коло зі схожими кольорами довкола зображення архангела Михаїла, однак після скандалу її теж видалили.

КМДА 2 червня змінила фото профілю в соцмережах на знак солідарності з Прайд-місяцем
КМДА 2 червня змінила фото профілю в соцмережах на знак солідарності з Прайд-місяцем
фото з відкритих джерел
Друга аватарка мала замість прапора ЛГБТ коло зі схожими кольорами
Друга аватарка мала замість прапора ЛГБТ коло зі схожими кольорами
фото: Київська міська державна адміністрація/Facebook

Така ініціатива столичної влади викликала бурхливу реакцію у соцмережі. Зокрема, у групі «Політична теологія» з'явився допис, у якому столичну владу звинуватили у тому, що вона, «відверто демонструючи свою ідеологічну заангажованість, виставила на своїх сторінках у соцмережах ЛГБТ-символіку, зберігши при цьому у якості основної світлини зображення архангела Михаїла». На думку автора допису, такий вчинок влади може «накликати на Україну Божий гнів». 

Допис у мережі
Допис у мережі
скриншот допису

На сторінці КМДА у Facebook одні користувачі мережі почали висловлювати своє невдоволення ініціативою влади, інші навпаки підтримують таку дію, пояснюючи це тим, що ЛГБТ-воїни, які захищають нашу країну, заслуговують на правове визнання з боку держави. 

Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал фото 1
скриншот коментарів на сторінці КМДА у Facebook
Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал фото 2
скриншот коментарів на сторінці КМДА у Facebook
Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал фото 3
скриншот коментарів на сторінці КМДА у Facebook
Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал фото 4
скриншот коментарів на сторінці КМДА у Facebook
Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал фото 5
скриншот коментарів на сторінці КМДА у Facebook

Після скандалу пресслужба КМДА змінила аватарки у мережах. Тепер вони мають такий вигляд: 

Тепер архангел Михаїл зображений на синьому фоні, а заставка сторінки – квітучі каштани
Тепер архангел Михаїл зображений на синьому фоні, а заставка сторінки – квітучі каштани
фото: Київська міська державна адміністрація/Facebook

Нагадаємо, у червні у Києві відбудеться КиївПрайд 2025 – наймасштабніша подія року для української ЛГБТІК+ спільноти. Організатори готують дві ключові події: благодійний фестиваль КиївПрайд Парк та традиційний Марш. 

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест у Києві минулого року відбувся у День пам'яті жертв Голодомору. КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом.  Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.

До слова, шістнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із закликом вжити рішучих заходів щодо Угорщини у відповідь на нещодавню заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті

Теги: Київ ЛГБТ скандал Facebook влада соцмережі

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