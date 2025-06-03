Архангел Михаїл із прапором ЛГБТ на аватарці КМДА спричинив скандал
Аватарка з веселкою проіснувала менше доби
Київська міська державна адміністрація долучилася до Місяця гордості, змінивши оформлення своїх сторінок у соцмережах. Ця ініціатива, «спрямована на підтримку рівності та толерантності», викликала бурхливу реакцію в соцмережах, де її назвали «блюзнірством» через поєднання ЛГБТ-символіки із зображенням архангела Михаїла. Про це повідомляє «Главком». Після скандалу КМДА прибрала аватарку на підтримку прайд-місяця зі своїх соцмереж.
У понеділок, 2 червня, у КМДА повідомили, що у межах кампанії на зображеннях профілю офіційних сторінок КМДА у соціальних мережах з’явиться символічний елемент у кольорах веселки – як знак солідарності з цінностями кампанії. Міська влада закликала жителів столиці долучатися до кампанії, підтримуючи принципи рівності, поваги й людяності.
Столична влада зауважила, що безбар’єрність – це не лише про фізичний доступ. Це і про можливість кожної людини почуватися в місті своєю, прийнятою і захищеною. Особливо важливим компонентом цих зусиль, додали у КМДА, є суспільно-громадянська безбар’єрність – тобто рівне право кожного бути почутим, впливати на рішення, брати участь у житті міста без страху стигматизації чи дискримінації.
На першому варіанті аватарки КМДА у соцмережах був архангел Михаїл на тлі веселкового ЛГБТ-прапора. Проте пізніше аватарку профілю змінили. Друга аватарка мала замість прапора ЛГБТ коло зі схожими кольорами довкола зображення архангела Михаїла, однак після скандалу її теж видалили.
Така ініціатива столичної влади викликала бурхливу реакцію у соцмережі. Зокрема, у групі «Політична теологія» з'явився допис, у якому столичну владу звинуватили у тому, що вона, «відверто демонструючи свою ідеологічну заангажованість, виставила на своїх сторінках у соцмережах ЛГБТ-символіку, зберігши при цьому у якості основної світлини зображення архангела Михаїла». На думку автора допису, такий вчинок влади може «накликати на Україну Божий гнів».
На сторінці КМДА у Facebook одні користувачі мережі почали висловлювати своє невдоволення ініціативою влади, інші навпаки підтримують таку дію, пояснюючи це тим, що ЛГБТ-воїни, які захищають нашу країну, заслуговують на правове визнання з боку держави.
Після скандалу пресслужба КМДА змінила аватарки у мережах. Тепер вони мають такий вигляд:
Нагадаємо, у червні у Києві відбудеться КиївПрайд 2025 – наймасштабніша подія року для української ЛГБТІК+ спільноти. Організатори готують дві ключові події: благодійний фестиваль КиївПрайд Парк та традиційний Марш.
Раніше повідомлялося, що, незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест у Києві минулого року відбувся у День пам'яті жертв Голодомору. КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом. Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.
До слова, шістнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із закликом вжити рішучих заходів щодо Угорщини у відповідь на нещодавню заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті.
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