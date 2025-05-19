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У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців»
У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців»
фото: Новини.LIVE

Ми намагаємось бути їхніми голосами – активістка

Біля Білого дому у Вашингтоні відбулася акція на підтримку полоних «азовців», приурочена до річниці виходу українських захисників з «Азовсталі» в Маріуполі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини Live.

Десятки активістів зібралися, щоб нагадати про українських військових, які досі перебувають у російському полоні.

У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців» фото 1

Учасники акції тримали плакати з написами «FreeAzov» та закликали міжнародну спільноту звернути увагу на долю полонених.

У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців» фото 2

Також активісти тримали в руках фотограції полонених «азовців». Також на світлинах містились розповіді про полонених, а саме про те, які катування вони проходять у російському полоні.

Одна з активісток розповіла, що українці військові перебувають у полоні РФ вже більше трьох років та зазначила, що такими акціями прагнуть привернути увагу американського народу.

«Ми намагаємось бути їхніми голосами, привертати увагу американців до болю кожного полоненого і кожного члена родини, тих хто чекає на своїх додому», – сказала активістка.

Нагадаємо, масштабний обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу» відбудеться на наступному тижні.

«Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні, за списками, ви ж розумієте, буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати – того будем забирати. І так само віддавати», – уточнив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Нагадаємо, у Стамбулі в п’ятницю, 16 травня, минули переговори України та Росії. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вже найближчим часом може відбутися обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

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Теги: полон Азовсталь Азов обмін полоненими військові акція

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