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16 країн закликали Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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16 країн закликали Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду
18 березня угорський парламент ухвалив законопроєкт, що забороняє проведення акцій, які пропагують «гомосексуалізм» та «зміну статі», фактично узаконивши заборону ЛГБТ-прайду в Будапешті
фото з відкритих джерел

Спочатку до листа доєдналися Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція

Шістнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із закликом вжити рішучих заходів щодо Угорщини у відповідь на нещодавню заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представництво Швеції у ЄС.

Про це повідомило представництво Швеції в ЄС. Заява, координована Міністерством закордонних справ Нідерландів, закликає Брюссель «негайно в повному обсязі використати всі наявні засоби правового регулювання», аби змусити угорський уряд скасувати заборону прайду.

Спочатку до листа доєдналися Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція. Пізніше стало відомо, що до них також долучилися Франція та Німеччина, збільшивши кількість країн-підписантів до 16.

Хоча в тексті листа не вказано конкретні заходи, які має вжити Брюссель, одним з очевидних варіантів може стати введення так званих «тимчасових заходів» проти Угорщини. Це є еквівалентом судових заборон ЄС проти уряду, спрямованих на запобігання шкоді, у цьому випадку – шляхом зобов'язання Будапешта дозволити проведення прайду.

Як відомо, 18 березня угорський парламент ухвалив законопроєкт, що забороняє проведення акцій, які пропагують «гомосексуалізм» та «зміну статі», фактично узаконивши заборону ЛГБТ-прайду в Будапешті.

Нагадаємо, керівна партія Угорщини «Фідес» хоче заборонити проведення ЛГБТ-прайдів. За проведення чи відвідування подібних заходів учасникам може загрожувати штраф або ув’язнення.

Законопроєкт пропонує визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують угорський закон про захист дітей. За порушення цього закону може загрожувати штраф розміром $546 (понад 22,6 тис. грн), які держава начебто спрямує на «захист дітей».

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Теги: ЛГБТ Угорщина Єврокомісія

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Політика

16 країн закликали Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду
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