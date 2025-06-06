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Росія пошкодила залізничні колії на Київщині. Як зміниться рух поїздів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія пошкодила залізничні колії на Київщині. Як зміниться рух поїздів
Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку потягів до 90 хвилин
фото з відкритих джерел

Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів

У у ніч проти 6 червня росіяни масовано атакували Україну. Загарбники пошкодили колії в Київській області. Внаслідок цього поїзди будуть слідувати резервним маршрутом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

«Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів, відповідно без зупинки по станції Видубичі», – йдеться у повідомленні.

На Київ їхатимуть:

  • 785/791 Кременчук, Кропивницький – Київ;
  • 79 Дніпро – Львів; 
  • 119 Дніпро – Хелм; 
  • 37 Запоріжжя – Київ; 

Зі столиці: 

  • 732 Київ – Запоріжжя; 
  • 44 Івано-Франківськ – Черкаси.

Внаслідок обʼїзду варто очікувати затримку до 90 хвилин. Відхилення від графіка можна побачити на порталі «Укрзалізниці».

Низка поїздів трипільського напрямку буде слідувати резервним маршрутом через Фастів
Низка поїздів трипільського напрямку буде слідувати резервним маршрутом через Фастів
скриншот фото

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.

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Теги: Запоріжжя Черкаси Дніпро Львів Кременчук росіяни Київ

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