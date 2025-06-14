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У Києві стартував Марш Рівності за права одностатевих пар

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Києві стартував Марш Рівності за права одностатевих пар
Цього року учасники Маршу Рівності висувають декілька ключових вимог до українського парламенту
фото: скріншот з відео

У Києві стартує Марш Рівності: основні вимоги та посилені заходи безпеки 

У центрі столиці сьогодні, 14 червня 2025 року, стартує Марш Рівності, організований для відстоювання прав одностатевих пар. Захід проходить під пильним наглядом сотень правоохоронців, оскільки раніше було анонсовано ще один марш – «За традиційні цінності». Про це повідомляє «Главком».

Цього року учасники Маршу Рівності висувають декілька ключових вимог до українського парламенту:

  • Прийняти законопроєкт №5488, який має на меті посилити покарання за напади на ЛГБТ+ людей. Цей законопроєкт спрямований на боротьбу з дискримінацією та злочинами на ґрунті ненависті.
  • Проголосувати за цивільні партнерства. Ця вимога стосується законодавчого врегулювання прав та обов'язків одностатевих пар, надаючи їм визнаний державою статус.

Безпека заходу є пріоритетом для правоохоронних органів. Сотні поліцейських та інших силовиків залучені для моніторингу ситуації та запобігання можливим конфліктам.

Нагадаємо, у суботу, 7 червня 2025 року, у центрі Києва, перед запланованим початком «КиївПрайд Парк», зібралися противники заходу. Присутні на акції публікували в сомережах відео затримання поліцією учасників акції протесту.

Активісти, які виступають проти проведення заходу на підтримку ЛГБТК+, зібралися неподалік від місця проведення заходу. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію, здійснюючи превентивні заходи та затримання.

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Теги: Київ ЛГБТ Марш рівності парад

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