Скандал у Львові: ветеран заявив, що його побили працівники ТЦК

У ТЦК з’ясовують обставини й шукають тих, хто саме з військовослужбовців може бути причетний до інциденту

У військкоматі вже розпочали перевірку

У мережі зʼявився ролик із чоловіком, який представився ветераном і розповів про затримання нібито військовослужбовцями львівського територіального центру комплектування. Як інформує «Главком», на відео з мережі 23-річний хлопець представився Андрієм Баглаєм. Він розповів, що три роки служив у Нацгвардії, однак звільнився за станом здоровʼя і має третю групу інвалідності.

За його словами, 16 травня приблизно о 23:30 він ішов додому, коли до нього підʼїхали військовослужбовці ТЦК.

«Раптом під'їхав зелений бусик, звідки вискочило людей, може, п'ять. Ще не встигли нічого в мене запитати, я ще навушники не встиг зняти, мене вже вони почали «обнімати», чимось дали по спині так, що там тепер набряк, гематома ціла. Посадили в бус, почали далі бити по голові», – розповідає чоловік.

За словами чоловіка, опісля в нього уточнили дані та відпустили.

Нині в ТЦК триває перевірка: з’ясовують обставини й шукають тих, хто саме з військовослужбовців може бути причетний до інциденту.

«У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць», – наголосили у ТЦК.

Раніше у Харкові чоловік помер на території Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці заявляють, що він вкоротив собі віку.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають носити піксель. Він звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму.

У коментарях до публікації користувачі підтримують Гончаренка та жартома пропонують варіанти для форми ТЦК – латексну, блакитну, або ж кольорів веселки. Однак є й чимало таких, хто зауважує – такі зміни ніяк не допоможуть, лише створять розкол у суспільстві. Розкритикували задум Олексія Гончаренка і військові. Так, офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що депутат «працює на Путіна та його пропаганду».

На заяви Гончаренка відреагували його соратники в партії «Європейська Солідарність».