В Іспанії під час шторму потонула українка

У день трагедії жінка відпочивала на морі з чоловіком і двома дітьми

В Іспанії загинула 47-річна жителька міста Бережани Тернопільської області Ірина Борис. Її накрила висока штормова хвиля. Про це повідомляє видання «Високий замок».

За даними видання, Ірина жила і працювала в Іспанії приблизно 20 років. У день трагедії жінка відпочивала на морі з чоловіком і двома дітьми.

Ірина зайшла у море разом з шестирічним сином. У цей час висока штормова хвиля накрила жінку з дитиною. Ірина встигла покликати на допомогу.

Поки чоловік Ірини рятував сина, друга хвиля накрила жінку, збила її з ніг і віднесла у море. Тіло жінки вже доправили з Мадриду на батьківщину для поховання.

Видання «Високий замок» повідомляє, що трагічно загибла українка знала декілька мов, вона закінчила школу із золотою медаллю та отримала диплом з відзнакою у Львівській комерційній академії. Сусіди Ірини, поряд з якими вона жила до переїзду до Іспанії, називають загиблу «унікальною людиною».

Рішення про поховання українки на батьківщині прийняли її батьки, які часто приїжджали до неї в Іспанію та допомагали виховувати свої онуків.

Зазначимо, за добу в Україні потонули понад 30 осіб.

Нагадаємо, що в червні на водоймах загинув 201 українець, в тому числі 35 дітей.

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