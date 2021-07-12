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    В Іспанії під час шторму потонула українка

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    Висока штормова хвиля накрила українку - В Іспанії під час шторму потонула українка

    Висока штормова хвиля накрила українку

    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    У день трагедії жінка відпочивала на морі з чоловіком і двома дітьми

    В Іспанії загинула 47-річна жителька міста Бережани Тернопільської області Ірина Борис. Її накрила висока штормова хвиля. Про це повідомляє видання «Високий замок».

    За даними видання, Ірина жила і працювала в Іспанії приблизно 20 років. У день трагедії жінка відпочивала на морі з чоловіком і двома дітьми.

    Ірина зайшла у море разом з шестирічним сином. У цей час висока штормова хвиля накрила жінку з дитиною. Ірина встигла покликати на допомогу.

    Поки чоловік Ірини рятував сина, друга хвиля накрила жінку, збила її з ніг і віднесла у море. Тіло жінки вже доправили з Мадриду на батьківщину для поховання.

    Видання «Високий замок» повідомляє, що трагічно загибла українка знала декілька мов, вона закінчила школу із золотою медаллю та отримала диплом з відзнакою у Львівській комерційній академії. Сусіди Ірини, поряд з якими вона жила до переїзду до Іспанії, називають загиблу «унікальною людиною».

    Рішення про поховання українки на батьківщині прийняли її батьки, які часто приїжджали до неї в Іспанію та допомагали виховувати свої онуків.

    Зазначимо, за добу в Україні потонули понад 30 осіб.

    Нагадаємо, що в червні на водоймах загинув 201 українець, в тому числі 35 дітей.

    Сьогодні зранку рятувальники витягли чоловіка з річки під мостом Метро. Він живий, але дістав переохолодження.

    5 липня в озері №3 в парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці потонула людина.

    Нещодавно поблизу моста Патона в Києві чоловік випав із екскурсійного теплохода у воду. Це побачили співробітники річкової поліції і врятували чоловіка.

    Теги: Іспанія смерть на воді потонули Тернопільщина жінка море Бережани
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    В Іспанії під час шторму потонула українка