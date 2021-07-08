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    На відпочинку в Греції загинула суддя з Черкащини

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    Наталія Кирилюк померла на 49-му році життя - На відпочинку в Греції загинула суддя з Черкащини
    Наталія Кирилюк померла на 49-му році життя
    Фото: Інформаційно-рекламний Портал Сміли

    Жінка пішла купатися і потонула

    Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Наталія Кирилюк загинула на відпочинку. Про це повідомляє пресслужба суду.

    В установі повідомили, що 49-річна Кирилюк працювала на посаді судді з 2009 року.

    Як повідомляє сайт міста Сміла, за попередньою інформацією трагічний випадок стався під час відпочинку в Греції. Кирилюк пішла купатися і потонула.

    Нагадаємо, що 28 травня під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет) помер колишній глава Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь.

    Друг Гвоздя, який займався дайвінгом разом із ним, розповів, що вони разом занурилися на глибину 40 метрів, після чого Гвоздь дуже швидко піднявся на поверхню.

    Після швидкого підйому Гвоздь ще був живий. Йому намагалися надати екстрену медичну допомогу на місці й в лікарні.

    Смерть наступила через різке кисневе виснаження організму, що почалося після різкого підйому з глибини.

    Теги: трагедія Греція відпочинок смерть суддя потонули Черкащина жінка море
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    На відпочинку в Греції загинула суддя з Черкащини